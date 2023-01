Juventus, spunta la data ufficiale: l’evento è (troppo) importante per la squadra

Spunta la data ufficiale in casa Juventus: l’evento è attesissimo ed è troppo importante per la squadra di Allegri in questo momento.

Dalla Continassa arrivano buone notizie per il tecnico livornese e più in generale per tutto l’ambiente bianconero, spunta la data ufficiale per l’atteso evento: quanto sta per succedere è fondamentale per la squadra.

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana di difficoltà immensa per la Juventus. Dopo la sconfitta pesnate di Napoli i bianconeri hanno sì passato il turno in Coppa Italia e fornito una buona prova contro l’Atalanta, sfociata in un 3-3 che serve però a poco, ma sono anche stati investiti dalla penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze. Per Allegri dunque è necessario ricevere ora buone notizie e soprattutto nuove certezze.

Juve, tra campo e giustizia: per la Champions serve un’impresa

Archiviata la sfida contro i bergamaschi, importante per vedere la reazione della squadra alla sentenza arrivata a 48 ore dal match, per Allegri e i suoi è il momento di pensare a come riuscire a compiere l’impresa necessaria per arrivare nelle prime quattro. Nelle sue parole del pre e del post gara contro l’Atalanta il toscano ha parlato di quota 71 punti e di rimonta difficile ma possibile, ciò nonostante la situazione resta complessa.

Resta sospesa la questione penalizzazione, dato che la società bianconera potrà far ricorso al collegio di garanzia del CONI, e ancora tutta da valutare invece quella sulla manovra stipendi. La dìsempre più difficile situazioni in ambito giudiziario non deve condizionare però i calciatori e le loro prestazioni, per Allegri sarà dunque fondamentale ritrovare quanto prima i propri migliori giocatori dai rispettivi infortuni.

Juan Cuadrado è rientrato nel finale della sfida contro la Dea, il colombiano è mancato molto al proprio allenatore, il quale in sua assenza ha fatto ricoprire il ruolo a Weston McKennie, non prorpiamente un esterno puro. Oltre a lui però sono altri i nomi attesi da staff tecnico e tifosi, su tutti Vlahovic e Pogba: proprio su di loro arriva però una notizia importantissima.

Vlahovic e Pogba, c’è una data: ecco quale e perchè

Sulla stagione altalenante della Juventus, indipendentemente dalla penalizzazione, hanno di certo influito le assenze causa insìfortunio. Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono tra quelli che più di tutti sono mancati ai bianconeri, con il francese già out da inizio anno ed il serbo ormai assente da diversi mesi. Finalmente però arrivano buone notizie per entrambi i calciatori.

La data da cerchiare per i tifosi della Juventus è quella di giovedì 26 gennaio, quando i due prenderanno parte all’amichevole contro la primavera organizzata apposta per testare la loro condizione in vista della sfida interna con il Monza. Sia Vlahovic che Pogba avevano già giocato la scorsa settimana in un’altra amichevole contro il Fossano, ma quello di giovedì sarà il test decisivo: in caso di esito positivo per Allegri sarà ufficiale una notizia importantissima.