Napoli, siamo ai saluti: lascerà la squadra di Spalletti

Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana di Davide Nicola, nel Napoli di Luciano Spalletti bisogna registrare un addio.

Dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Cremonese di Davide Ballardini in Coppa Italia, il Napoli ha dato subito una risposta molto importante. Gli azzurri, infatti, hanno battuto sabato scorso la Salernitana di Davide Nicola, grazie alle reti realizzate da Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen.

I partenopei contro la Salernitana, la quale ha giocato tutta dietro la linea della palla, hanno dimostrato di avere pazienza, visto che hanno fatto girare la palla fino a quando non hanno sbloccato il risultato con il proprio capitano. Dopo il successo contro i granata, il Napoli è atteso da un’altra gara che porta con sé tanti pericoli.

Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho, la quale sta attraversando un ottimo momento di condizione. I giallorossi, di fatto, hanno totalizzato la bellezza di 10 punti nelle prime 4 gare di quest’anno. Tuttavia, proprio nel match contro il team capitolino, sulla panchina azzurra ci sarà un importante cambiamento.

Napoli, è tutto fatto per l’addio di Salvatore Sirigu: le dichiarazioni dell’agente

Tra i possibili sostituti dei titolari che giocheranno contro la Roma, infatti, non ci sarà Salvatore Sirigu. L’ex portiere di PSG e Genoa, dopo appena pochi mesi, lascerà infatti il Napoli per cercare di giocarsi il posto con Pietro Terracciano nella Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. A confermalo è stato lo stesso Giovanni Branchini, agente dell’estremo difensore, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “La trattativa è in chiusura. Penso che ci vogliano solo le ultime telefonate per definire il tutto”.

Se Salvatore Sirigu andrà a Firenze, Pierluigi Gollini farà il viaggio inverso. L’ex Tottenham, sempre di proprietà dell’Atalanta, sarà il nuovo vice di Alex Meret. Su questo scambio di prestito, proprio in queste ore, bisogna registrare le ultimissime novità.

Si attende solo l’annuncio ufficiale per lo scambio tra Gollini e Sirigu: gli ultimissimi aggiornamenti

Secondo quanto scritto su Twitter da Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, Salvatore Sirigu ha infatti già svolto le visite mediche di rito per la sua nuova squadra. A brevissimo, quindi, si attende l’annuncio ufficiale di questo scambio di prestito tra il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini e Pierluigi Gollini.