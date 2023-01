Melissa Satta, il gesto lascia tutti senza parole: cos’è successo

By

La showgirl Melissa Satta si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato tutti senza fiato: ecco che cosa è accaduto.

Da qualche giorno la showgirl Melissa Satta è finita al centro delle voci del gossip ed il suo ultimo gesto probabilmente non farà che aumentare la curiosità che c’è attorno a lei.

La showgirl, pochi giorni fa, è stata infatti paparazzata assieme al famoso tennista Matteo Berrettini mentre era a vedere una partita di basket dell’Olimpia Milano e le foto pubblicate dal settimanale Chi sono diventate immediatamente virali. Ciò ha fatto scattare subito le voci di gossip ed, in maniera inevitabile, la Satta è tornata al centro dell’attenzione di tutti per capire se tra i due è scoccata la scintilla.

La relazione tra la Satta e Berrettini: cosa c’è di vero

Per Matteo Berrettini, gli Australian Open sono stati una grossa delusione. Il tennista romano è stato infatti eliminato al primo turno dal veterano scozzese Andy Murray al super tie-break del quinto set ed ha dovuto subito salutare l’importante competizione vinta. Tuttavia, pare che Berrettini abbia subito trovato il modo giusto per consolarsi ed è stato paparazzato con Melissa Satta mentre andava a vedere la gara di basket dell’Olimpia Milano, con le foto pubblicate dal settimanale Chi, scatenando tutta una serie di voci che hanno dato per sicuro il flirt tra i due.

Ma cosa c’è di vero in queste voci? Al momento, è difficile stabilire con certezza se tra la Satta e Berrettini ci sia qualcosa di serio, anche perché la showgirl è già da tempo al centro dei riflettori del gossip. Qualche settimana fa, infatti, giravano voci che parlavano di un presunto affaire tra la Satta e Steven Zhang, attuale presidente dell’Inter, con queste che fecero parecchio scalpore. Tuttavia, il fatto che la showgirl stesse al fianco del tennista romano non è ancora stato considerato un caso e nei prossimi giorni le voci sono destinate ad aumentare.

E la Satta come sta rispondendo a queste voci? La showgirl non sta facendo molto per mettere a freno la curiosità e nelle ultime ore si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato davvero tutti.

Melissa Satta senza freni: il post via social spiazza tutti

Gli ultimi giorni sono stati davvero intensi per Melissa Satta dopo che la showgirl è stata paparazzata assieme al tennista Matteo Berrettini. Le voci di gossip riguardo un presunto flirt tra i due sono in grade aumento, ma la Satta sembra non badarci troppo ed anzi ha contribuito ad aumentarlo con un gesto che ha spiazzato davvero tutti pubblicando un post via social.

Tramite il suo profilo Instagram, la showgirl ha pubblicato una storia con una citazione scrivendo: “Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse”. Il messaggio, come era ampiamente pronosticabile, ha subito scatenato la curiosità di molti e fatto nascere diverse ipotesi. C’è infatti chi pensa che questo possa essere un messaggio indirizzato proprio a Berrettini, mentre altri credono sia un messaggio per l’ex Mattia Rivetti, imprenditore con il quale ha passato due anni.

Ipotesi, queste, tutte da confermare anche perché, magari, la Satta potrebbe essere semplicemente un’amante delle citazioni ed ha deciso di condividere questa con i suoi fan. Di sicuro, però, le voci sono destinate a durare ancora a lungo.