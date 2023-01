Napoli, dopo la Roma una brutta notizia: problema serio per Spalletti

Dopo la vittoria sulla Roma, Spalletti deve fare i conti con un grave problema: purtroppo, la brutta notizia è appena arrivata.

L’impegno contro i giallorossi, messi benissimo in campo da José Mourinho, ha consumato tante energie ai partenopei, sia fisiche che mentali. Fondamentale sarà, dunque, la gestione da parte del tecnico che avrà un problema dell’ultima ora a cui pensare.

Nonostante le difficoltà il Napoli porta a casa tre punti fondamentali e tanta consapevolezza di essere ormai una big. Gli azzurri, grazie alla pesante sconfitta a San Siro del Milan contro il Sassuolo, allungano ancor di più il vantaggio sulla seconda posizione, adesso occupata dall’Inter. Gli uomini di Spalletti, infatti, viaggiano a +13 dall’unica squadra che, fino ad ora, è riuscita a batterli.

Grande prova della Roma ma non basta, trionfa Spalletti

Allo Stadio Diego Armando Maradona è andata in scena una delle partite più complicate per la squadra di Luciano Spalletti. Nel match interno contro la Roma, gli azzurri sono riusciti a portare a casa una vittoria che potrebbe aver spezzato una volta per tutte le velleità di titolo delle avversarie. Una sconfitta del Napoli, infatti, avrebbe potuto dare un iniezione di fiducia al groppone che segue dietro, a debita distanza. Contemporaneamente gli azzurri avrebbero potuto subire un contraccolpo psicologico e compromettere parte della fiducia acquisita attraverso le prestazioni disputate.

I gol di Osimhen e Simeone, invece, hanno portato alla vittoria un Napoli plasmato a meraviglia da Spalletti. Il tecnico ha deciso, infatti, di richiamare il capocannoniere del campionato in panchina per fare posto al Cholito. Una scelta non da tutti ma che ha ripagato alla grande Spalletti. Anche questa volta torna alla mente il grande lavoro svolto da Giuntoli che ha dato molta profondità alla rosa prendendo rinforzi in linea con le vedute del mister.

Spalletti sorride ma pensa già al futuro: problema in vista per il suo Napoli

La gioia del Napoli per la vittoria di prestigio lascerà ben presto il focus al prossimo impegno. Il tecnico azzurro, infatti, riflette già sul prossimo impegno che avrà un’insidia non preventivata prima dell’impegno contro la Roma. Inoltre, la notizia coinvolge anche la compagine giallorossa allenata da Mourinho. È ufficiale, infatti, il passaggio di Eldor Shomurodov dalla Roma allo Spezia.

Tutto definito, dunque, per l’attaccante uzbeko che si trasferisce in Liguria con un prestito oneroso da 1,5 milioni. Lo Spezia conta di averlo a disposizione già dai prossimi giorni e, per questo, Luciano Spalletti potrebbe avere un problema di cui preoccuparsi. Gli aquilotti, infatti, ospiteranno proprio il Napoli per il lunch match di domenica allo Stadio Alberto Picco. Nuova freccia per Luca Gotti che aggiunge pericolosità davanti per provare ad arrestare questo grande Napoli.