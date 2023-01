Tifosi dell’Inter disperati dopo questa notizia: adesso tutto si complica, quello che è successo ha agitato tutti, dal primo all’ultimo.

I nerazzurri hanno battuto i grigiorossi, ma il tema centrale rimane il mercato: il tempo stringe e le notizie sono negative.

L’Inter ha reagito dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli. I nerazzurri hanno vinto in rimonta contro la Cremonese grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez, capitano della squadra a causa delle assenza di Brozovic e Skriniar. In serata, dopo la partita, Sky Sport ha confermato che il difensore slovacco ha firmato un precontratto con il PSG per la prossima estate, ma i parigini cercheranno di anticipare l’acquisto già a gennaio. Oltre al futuro del numero 37, è arrivata un’altra doccia gelata per gli interisti: a confermarlo è stato Fabrizio Biasin ai microfoni di TVPlay.

Inter, clima teso sul mercato: la smentita è chiara

La squadra di Simone Inzaghi ha trovato tre punti preziosi allo Zini dopo lo spavento iniziale: l’eurogol di Okereke, infatti, avrebbe potuto abbattere il morale dei nerazzurri. La reazione porta la firma di Edin Dzeko e Lautaro Martinez: la prima rete nasce da una parata di Carnesecchi sul bosniaco, mentre la seconda è una bella combinazione fra i due attaccanti. L’argentino è stato il migliore in campo e ha raggiunto quota 11 timbri in Serie A.

Dopo il match, però, è arrivata la notizia che, ormai, era nell’aria: Milan Skriniar può essere considerato un giocatore del PSG a tutti gli effetti. Lo slovacco ha già un accordo con i parigini per la prossima stagione, ma la dirigenza francese è al lavoro per anticipare il colpo (secondo Sky Sport, l’Inter sta già cercando un sostituto). Si tratta di una situazione delicata che andrà monitorata nei prossimi giorni, mentre il noto giornalista Fabrizio Biasin, parlando ai microfoni di TVPlay, ha smentito una notizia riguardante un colpo per i nerazzurri: Roberto Firmino.

Il brasiliano è stato accostato all’Inter da La Gazzetta dello Sport in vista del mercato estivo come possibile colpo a parametro zero. Tuttavia, Biasin ha affermato: “Io continuo a chiedere di utilizzare la logica. Quanto guadagna? Ecco, fine della notizia”.

Firmino è in scadenza di contratto, ma ha un ingaggio pesante: data l’attuale situazione economica dei nerazzurri, risulta dunque difficile ipotizzare un suo arrivo. Inoltre, il Liverpool è al lavoro per il suo prolungamento del contratto come ha rivelato più volte Jurgen Klopp.

Intanto Lukaku non ingrana: cosa succederà?

Il futuro dell’attacco interista è un rebus ancora da risolvere. Ad oggi, l’unico punto fermo è Lautaro Martinez, mentre gli altri sono in bilico: Dzeko è in scadenza di contratto (gli verrà offerto il rinnovo), Correa non ha convinto e potrebbe dire addio e Lukaku è in prestito. Il belga, a causa dei diversi problemi fisici, non è ancora riuscito ad incidere: fin qui ha segnato due reti (una in campionato ed una in Champions League).

Inzaghi spera di recuperarlo al meglio per poterlo schierare con maggiore regolarità: dopo la gara da titolare con il Napoli, infatti, ha giocato qualche spezzone senza buoni esiti. Intanto, il suo futuro è da scrivere: l’Inter dovrà ragionare su un eventuale nuovo prestito, altrimenti Lukaku tornerà al Chelsea (e quasi sicuramente non resterebbe a Londra). I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il futuro del belga.