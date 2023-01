Napoli-Roma, l’esultanza di Peppe Iodice è virale | VIDEO

Dopo la vittoria di domenica del Napoli contro la Roma, Peppe Iodici si è reso protagonista di un video diventato subito virale.

Il Napoli ha cominciato il girone di ritorno come ha terminato come ha terminato il girone di andata, ovvero vincendo. Gli azzurri, infatti, hanno battuto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Roma di José Mourinho con il risultato di 2-1.

Con il successo di ieri, viste anche le cadute libere del Milan di Stefano Pioli e della Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli ha allungato ancora sul secondo posto. I partenopei, infatti, hanno adesso la bellezza di tredici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la quale è adesso l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, la vittoria di ieri è stata un po’ diversa rispetto alle altre.

La Roma, infatti, è stata la squadra che ha fatto più soffrire il Napoli, il quale è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali con un bellissimo gol realizzato da Giovanni Simeone. La partita di domenica sera, di fatto, può essere benissimamente considerata il primo mattone per la vittoria finale del campionato. Proprio per questo motivo, i tifosi partenopei hanno esultato tantissimo per il successo del gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Peppe Iodice ‘modifica’ il testo di una canzione della tradizione romana

Tra i festeggiamenti che sono diventati subito virali sui social bisogna inserire sicuramente quello di Peppe Iodice. Il comico partenopeo, infatti, ha ‘modificato’ il testo di una canzone classifica romana ‘Tanto pe’ cantà’, facendolo diventare un elogio al Napoli di Luciano Spalletti super capolista del campionato.

La vittoria dei partenopei contro la Roma, di fatto, ha portato all’estasi i sostenitori del Napoli, i quali adesso non stanno più nella pelle per le prestazioni della loro squadra del cuore. Tuttavia, Luciano Spalletti ha ribadito più di una volta che il campionato è ancora lungo e che nessuno ha mai vinto lo Scudetto nel mese di gennaio.

Napoli, Luciano Spalletti sullo Scudetto: “Abbiamo tre punti in più in classifica”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa di fine partita: “Scudetto? Abbiamo tre punti in più in classifica, tre punti molto importanti. L’aspetto più fondamentale è stato quello di non aver accettato mai il pareggio. La squadra ha avuto una reazione feroce e forte per cercare di vincere la partita. Questo dettaglio, forse, ha fatto la differenza”.