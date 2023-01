Il top player vuole una big di Serie A: l’annuncio in diretta conferma tutto

Un top player sogna di trasferirsi in una big di Serie A: il suo agente lo ha rivelato ai microfoni di TVPlay, ecco cosa sta succedendo.

Il calciomercato sta entrando nelle sue ultime battute e, per questo motivo, è un tema decisamente caldo.

La sessione invernale di calciomercato si sta per chiudere, ma quest’anno non ha regalato grandi emozioni per quanto riguarda la Serie A. A differenza della Premier League, con il Chelsea protagonista di investimenti faraonici, infatti, il campionato italiano ha optato per un basso profilo per i colpi in entrata. Intanto, però, si discutono alcune importanti operazioni in uscita come, per esempio, Zaniolo (che però viaggia verso la permanenza) e Skriniar (nel mirino del PSG). L’agente di un giocatore, invece, ha però espresso il desiderio del suo assistito di approdare in una big.

L’agente lo svela in diretta: il top player vuole una big di Serie A

Come anticipato, non sono stati effettuati colpi ad effetto in Serie A, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso (Vlahovic, Zakaria o Gosens per citarne alcuni). In particolare, le big non hanno modificato le proprie rose, se non per il Napoli che ha accolto Bereszynski e Gollini. Ovviamente, molto dipenderà dal futuro di Zaniolo e Skriniar, con l’Inter nello specifico che sarebbe già alla ricerca di un nuovo centrale difensivo.

Salvo clamorose sorprese, dunque, le ultime ore di calciomercato non dovrebbero regalare incredibili colpi di scena per quanto riguarda il mercato italiano. Tuttavia, c’è già chi sta pensando al futuro: è il caso del top player del Monza Michele Di Gregorio, come ha confermato il suo agente Carlo Alberto Belloni ai microfoni di TVPlay.

Il portiere dei biancorossi, cresciuto nell’Inter, si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione, la sua prima in Serie A. Dopo la promozione conquistata nella passata annata, ha mantenuto la titolarità nonostante l’arrivo estivo di Cragno e sta ripagando la fiducia con super prestazioni, come l’ultima contro la Juventus nella vittoria del Monza allo Stadium per 0-2.

Il suo procuratore ha confessato quello che è il desiderio del suo assistito: “Sono contento per lui e per il risultato della squadra. L’obiettivo nostro era arrivare all’Inter e siamo ancora in tempo per fare tutto un giorno. Sta facendo i passi giusti“. Tuttavia, ha aggiunto che al momento non ci sono incontri in agenda con i nerazzurri e che c’è stato un approccio per il rinnovo con il Monza.

Di Gregorio sugli scudi: il futuro è a Monza?

Michele Di Gregorio sogna un ritorno all’Inter, ma per ora non ci sono margini per un suo trasferimento in nerazzurro. Inoltre, la squadra di Inzaghi ha appena accolto Onana e difficilmente ci sarà un cambio di portieri così repentino. Belloni ha poi ammesso di aver avuto dei contatti con alcuni club tramite intermediari, ma ha aggiunto: “Viene considerato incedibile da Berlusconi e Galliani”.

Di Gregorio è una colonna di questo Monza che, dopo l’arrivo di Palladino, sta viaggiando verso una salvezza tranquilla. Il suo sogno è tornare ad indossare la maglia dell’Inter, ma per ora difenderà i pali biancorossi. In estate, però, lo scenario potrebbe cambiare se qualche big dovesse aver bisogno di un nuovo portiere.