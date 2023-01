Inter, si complica tutto: la situazione è disastrosa

Una situazione terribile per l’Inter: tutto si complica e il clima comincia a farsi pesante. L’ultima notizia ha destabilizzato tutti…

I nerazzurri si guardano intorno e ragionano su un possibile innesto da regalare a Simone Inzaghi nelle prossime ore.

L’Inter ha rialzato la testa dopo la sconfitta contro l’Empoli battendo la Cremonese allo Zini grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez, che ha rimontato l’eurogol di Okereke. Questo successo ha consentito ai nerazzurri di arrivare con fiducia alla prossima sfida di Coppa Italia: ai quarti andrà in scena il match con l’Atalanta di Gasperini. Intanto, però, si pensa anche al mercato che sta per entrare negli ultimi giorni: il futuro di Skriniar è un rebus tutto da risolvere.

Skriniar, subito addio? L’Inter cerca un erede

Ormai non è più un mistero: Milan Skriniar non indosserà più la maglia dell’Inter. Ancora da capire se questo accadrà subito o al termine della stagione: il suo contratto è in scadenza, ma nelle ultime ore si sta parlando di una cessione immediata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il PSG sta cercando di anticipare l’arrivo del giocatore che, comunque, ha già firmato un precontratto.

I parigini hanno già avanzato una prima proposta da €10 milioni, ma i nerazzurri l’hanno rispedita al mittente. Tuttavia, un’offerta raddoppiata potrebbe cambiare ogni scenario e spingerebbe la dirigenza interista ad accettare, conscia anche delle possibili difficoltà ambientali derivanti da un’eventuale permanenza. Per questo motivo, l’Inter sta già cercando un sostituto: il preferito è Tiago Djalò.

Il difensore del Lille è un profilo che piace, ma, come riportato da Sky Sport, i francesi non sono assolutamente interessati a lasciarlo partire ora. Il portoghese classe 2000, che è un prodotto del vivaio del Milan, rimarrà comunque nei radar per l’estate e potrebbe lasciare la Francia per una cifra abbordabile. Ad ogni modo, l’Inter non starebbe seguendo solo Djalò: c’è anche un’idea dalla Premier League.

Pista (complicata) dalla Premier League: i dettagli

In caso di partenza di Skriniar, l’Inter cercherà un braccetto destro. Per questo motivo, Smalling non rientrerebbe nella lista degli obiettivi nonostante le numerose voci: l’inglese, infatti, gioca da perno centrale. Una possibile idea, invece, è un ex compagno di squadra del romanista: si tratta di Victor Lindelof.

Lo svedese non trova più tanto spazio con Erik ten Hag data la titolarità del duo Varane-Martinez, ma lo United non vorrebbe lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i Red Devils hanno l’idea di tenere Lindelof almeno fino al termine della stagione e, per di più, non lo lascerebbero partire in prestito.

Si tratta dunque uno scenario complicato per l’Inter, che non riesce a trovare un sostituto adatto quando manca pochissimo alla fine del mercato. Se la situazione non dovesse cambiare, Skriniar potrebbe rimanere fino a giugno per poi dire addio al termine della stagione a parametro zero.