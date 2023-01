Tifosi del Napoli sotto choc: boccone amaro da mandar giù

Prosegue la marcia del Napoli in Serie A. Con il successo sulla Roma gli azzurri hanno creato un solco tra loro e le inseguitrici. Ancora una volta il Maradona si dimostra un fortino praticamente inespugnabile per le avversarie.

Arriva, però, una notizia che lascia i tifosi sotto choc. È giunto proprio nelle ultime ore un boccone amaro difficile da mandar giù per i tifosi partenopei.

Gli ennesimi punti conquistati consentono alla squadra di Spalletti di lasciare un gap di tredici punti all’Inter di Simone Inzaghi. Il periodo nero del Milan e la penalizzazione della Juventus hanno nettamente scombinato la situazione anche in chiave Champions. Anche Atalanta, Roma e Lazio, infatti, sono tornate con prepotenza nella lotta ai restanti tre posti per la Champions League.

Il Napoli non si ferma più: il Maradona un fortino

Il Napoli viaggia su ritmi stellari e, adesso, vuole continuare a stupire tutti. Anche contro la ben organizzata Roma di José Mourinho gli uomini di Spalletti hanno trovato la vittoria. Ancora una volta il collettivo azzurro ha fatto la differenza grazie ai gol dei due bomber Osimhen e Simeone, alternati dal tecnico ex Inter. Altra vittoria, dunque, allo Stadio Diego Armando Maradona che si dimostra ancora una volta campo impraticabile per ogni squadra. Nelle tredici partite disputate tra Serie A e Champions League, infatti, nessuna squadra è riuscita a portare via i tre punti. Nello specifico, solo il Lecce è tornato imbattuto da Napoli con il pareggio per 1-1 della quarta giornata di campionato.

A sorpresa l’unica squadra che è andata via da Napoli festeggiando è il fanalino di coda di Serie A: la Cremonese. I grigiorossi hanno superato il turno di Coppa Italia battendo i partenopei ai calci di rigore. Per le statistiche, però, il match è da considerarsi come un pareggio e il Napoli conserva, dunque, la sua imbattibilità interna.

Brutta notizia per i tifosi: adesso è ufficiale

Il percorso in casa quasi perfetto del Napoli di Spalletti evidenzia quanta fiducia dia il sostegno del proprio pubblico alla squadra azzurra. L’ex San Paolo è da sempre considerata una bolgia e diversi calciatori, anche di caratura mondiale, ne uscivano impressionati. Il calore del tifo azzurro, inoltre, dà una forte spinta ai suoi calciatori fungendo da vero e proprio dodicesimo uomo. Arriva, dunque, nel momento peggiore una notizia molto amara per i tifosi partenopei.

Come riportato da un comunicato ufficiale apparso sul sito dello Spezia, sarà negata la vendita dei biglietti per il prossimo impegno di Serie A tra Spezia e Napoli ai tifosi residenti in Campania. La stessa società ha poi diffuso la nota anche attraverso Twitter. Pessima notizia per i sostenitori del Napoli che, in gran parte, non potranno essere presenti allo Stadio Alberto Picco. La squadra di Spalletti, però, potrebbe avere un motivo in più per vincere.