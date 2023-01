Zaccagni, Chiara Nasti: “Che dolore, mi piange il cuore”

La compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, ha confessato il tremendo dolore: “Mi piange il cuore”

Mattia Zaccagni è il futuro marito della famosa influencer Chiara Nasti, i due sono stati spesso al centro dell’attenzione degli appassionati di cronache rosa per la loro storia d’amore. Non si parla di intrighi e tradimenti, bensì del passato della Nasti, la quale prima di formare una famiglia con il calciatore della Lazio ebbe un flirt con un suo ‘diretto rivale’.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, numero 22 della Roma, oggi al centro di un famoso intrigo di mercato che lo vedrà fuori rosa fino al 2024 a causa della rottura definitiva con la società.

Ricordiamo anche quando la Nasti annunciò la sua gravidanza con un evento molto discusso tenutosi all’Olimpico. Dopo l’annuncio della gravidanza è seguito quello delle nozze, celebrato in grande stile dalla coppia.

Oggi però l’influencer ha lasciato tutti senza parole, attraverso una storia apparsa sul suo profilo Instagram in cui ha confessato ai fan il suo dolore.

Zaccagni, il dolore di Chiara Nasti: “Mi piange il cuore”

Chiara Nasti, come tutte le influencer del suo calibro, ama condividere la sua vita privata sui social attraverso post o stories che raccontano i suoi pensieri o il suo modo di vivere. Proprio su Instagram, dove la Nasti vanta oltre 2 milioni di follower, ha condiviso una storia che ha commosso i fan.

La tragedia riguarda il figlio della nota showgirl Paola Caruso e ciò che ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. La Caruso ricorda negli studi di Canale 5 cosa le capitò in Egitto, quando suo figlio accusò una bruttissima febbre:

“Mio figlio non camina più”, tutto a causa – a suo dire – di un farmaco somministratagli da un medico durante la vacanza. “Facendogli questa puntura, non si sa di cosa, il bambino ha gridato fortissimo. Io gli ho detto: ‘È la prima volta che fai la puntura amore, adesso ti passa’. Passa mezz’ora, dico a mio figlio: ‘Amore vieni, vediamo se è scesa la febbre’, visto che il dottore ha detto che sarebbe scesa subito. Mio figlio si alza dal letto e cade a terra…”. E in quel momento la showgirl si interrompe: “Scusami Silvia, non ce la faccio”.

Un dolore immenso il suo che ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno, compreso quello della Nasti, che è da poco diventata madre: “Che dolore, mi piange il cuore… ti sono vicina”, questo il contenuto del post che ha pubblicato nelle storie Instagram. Adesso la situazione pare stia migliorando, come ammette la stessa Paola Caurso adesso riesce a muovere le gambe, anche se poco, e cammina grazie all’ausilio di un tutore.