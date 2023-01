Vuole vincere il campionato: già trovato l’accordo, clamoroso colpo di scena

Il centrocampisa ha preso la sua decisione dopo ore frenetiche: ha accettato l’offerta dei rivali.

Il mercato è ormai quasi finito. Le principali squadre europee hanno compiuto le operazioni che ritenevano corrette in un momento come il mercato invernale dove occorre sistemare alcune situazioni interne.

Tuttavia in questo mercato invernale alcuni club della Premier League non hanno decisamente badato a spese, tanto da portare a compimento acquisti onerosi con cifre assolutamente incredibili, soprattutto se comparate con quelle che circolano nel nostro campionato. E così squadre di primissima fascia come Chelsea e Arsenal si sono permesse acquisti stellari che di solito si compiono in estate. Ma non solo le Big, anche le squadre medio-basse come Leeds o Aston Villa hanno speso milioni di sterline per rafforzare le loro rose.

Chelsea, l’ex Napoli saluta Stamford Bridge

Proprio lui, uno dei calciatori più esperti della rosa di Graham Potter, uno che aveva indossato più volte la fascia da capitano come segno di riconoscimento per il lavoro svolto, ha deciso di abbandonare la nave di Stamford Bridge. Una decisione che in realtà è figlia di un rapporto mai nato con l’ex manager del Brighton, che da quando ha preso le redini di Thomas Tuchel ha cambiato stile di gioco e interpreti in campo, oltre che chiesto alla società acquisti di un certo calibro come Mykhaylo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk, pagato la bellezza di 100 milioni.

Jorginho per questo motivo avrebbe preso la decisione di lasciare la squadra londinese con la quale gioca dalla stagione 2018/2019 e ha collezionato la bellezza di 204 presenze e 29 reti. Un bottino importante per un centrocampista che tuttavia sin dall’inizio della stagione 2022/2023 si sentiva sempre più estraneo all’ambiente Blues. La sua decisione di lasciare il teatro di Stamford Bridge è ormai presa.

Jorginho all’Arsenal: è ufficiale

Non cambia città l’ex Napoli, ma solamente quartiere di Londra. Jorginho infatti – come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport – dovrebbe firmare con l’Arsenal un contratto di un anno e mezzo, quindi fino al prossimo giugno 2024. Arteta lo avrebbe richiesto fortemente e così la proprietà lo ha accontentato in men che non si dica sborsando la modica cifra di 15 milioni di euro.

Ormai manca solo l’ufficialità, le società già si sarebbero accordate per il prezzo. Contano entrambe di sistemare le pratiche burocratiche il prima possibile. Jorginho andrà dunque a dare il contributo a una squadra lanciatissima verso la vittoria della Premier, capace di conquistare 50 punti nel solo girone d’andata (un percorso che ricorda molto quello del Napoli in Italia).