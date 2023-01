Cristian Totti, spunta il ‘cuore’ nelle storie | Ma non c’è la sua fidanzata

Lo vediamo spesso con la sua fidanzata, ma questa volta Cristian Totti indirizza un cuore a qualcun altro. La foto svela tutto.

Cristian Totti non è più il ragazzino che strappò tanti elogi durante una partita in Spagna con la maglia dei giovanissimi della Roma. In quella circostanza lui rinunciò ad un gol facile per fermare il gioco e permettere i soccorsi al portiere dei pari età del Real Madrid, in seguito ad uno scontro di gioco.

La cosa fruttò complimenti da tutto il mondo per il bravissimo Cristian Totti, e da allora in particolare sempre più persone hanno cominciato a paragonarlo al suo illustre padre. Il giovane, che ora ha 17 anni, è entrato in una fase della sua vita molto importante.

Non solo per la crescita fisica ma anche per quella interiore. Oggi Cristian Totti continua a militare all’interno del settore giovanile giallorosso, e tutti si augurano che possa essere capace di ripercorrere le orme di chi, con quel cognome, lo ha preceduto.

Ma non c’è solo il calcio nella vita del ragazzo. A quell’età anche la scuola riveste un ruolo fondamentale, ma non solo. Gli amici, le passioni che lui ed ogni altro suo coetaneo coltivano e la spensieratezza devono scandire ogni momento della giornata.

Cristian Totti, non c’è la sua fidanzata con lui

Il tutto senza però dimenticare le responsabilità e certi obblighi. E poi c’è l’amore. Alla soglia dei 18 anni – che Cristian compirà ad inizio novembre – si giunge proprio in quel periodo della vita in cui una storia può iniziare a diventare importante, matura, rispetto alle storie da adolescenti.

Che sono come meteoriti estive: belle ma brevi, fugaci. Sappiamo che da diverso tempo il figlio di Francesco Totti e di Ilary Blasi frequenta una ragazza, che ha i suoi stessi anni. Lei è una aspirante attrice con già qualche buona esperienza formativa alle spalle.

Si chiama Melissa Monti e con Cristian è apparsa in diverse storie e post sui social. Ora però proprio Melissa manca da una recente foto che il giovane Totti ha pubblicato. Campeggia un cuore che simboleggia tante cose.

E poi c’è il destinatario di questo cuore. Che non è Melissa come detto. Ma niente paura. Non si tratta di un’altra ragazza bensì di un bell’animaletto. E più nella fattispecie di Tyson, il bulldog francese che Noemi Bocchi gli ha regalato proprio in occasione dell’ultimo compleanno.

Tra l’altro il cucciolo era anche sparito per qualche giorno, salvo poi fortunatamente fare la sua ricomparsa. Tyson però non è il solo a monopolizzare la scena. Anche Alfio, il gatto che la sorella Chanel Totti coccola sempre, è una vera e propria super star sui social.

E questo è un altro insegnamento per tutti, anche per chi è negli ‘anta’: gli animali vanno rispettati, coccolati e bisogna capire che ci migliorano del tutto le giornate.