De Laurentiis si muove con astuzia: colpo a zero, lo porta via alla diretta avversaria

De Laurentiis pensa al futuro, a un colpo a parametro zero da ultimare in estate: il numero uno intende beffare la avversaria.

Una squadra come il Napoli, che sta facendo così bene, non può non pensare al prossimo futuro quando gran parte dei suoi gioielli saranno probabilmente tentati da offerte estere. Per questo occorre pensare già al prossimo mercato per evitare di rimanere impreparati.

Di certo, almeno per ora, la squadra azzurra rimane intoccabile. Gli interpreti migliori, plasmati alla grande da Luciano Spalletti, hanno giurato fedeltà alla causa azzurra, ma la società intende lavorare al meglio per non rimanere impreparata.

Napoli, Giuntoli e il dilemma dei contratti dei Big

Il Napoli sta ormai tentando da mesi di sistemare quei famosi contratti che sono tornati alla ribalta dopo che due calciatori in particolare, Kim Minjae e Khvicha Kvaratskhelia, hanno giocato oltre alle aspettative dimostrando di essere già dei top player affermati. Non è facile, ma Giuntoli sta lavorando a più non posso per sistemare i contratti di entrambi i calciatori.

In particolar modo la questione legata alla clausola di Kim è più complicata del previsto: in estate infatti l’accordo con i turchi del Fenerbache fu una vera e propria impresa a causa di una serie di parametri che impiegarono settimane di ragionamento. Alla fine il Napoli riuscì a strappare il centale coreano pagando ai turchi 20 milioni di euro di clausola rescissoria come da accordi.

Il coreano ha firmato un contratto di tre anni con l’opzione di altre due stagioni, a cui si aggiunge quella famosa clausola valida solo per l’estero di circa 45 milioni di euro. Ebbene Giuntoli sta cercando di togliere questa clausola visto che il valore di Kim è ormai di 80/85 milioni.

Napoli, Ndicka è il nome nuovo per la difesa: si punta a bruciare la concorrenza

Nel caso in cui lo scenario peggiore dovesse concretizzarsi, ovvero Kim Minjae decidesse di salutare gli azzurri dopo un solo anno, il Napoli avrebbe già in mente il prossimo obiettivo, il prossimo difensore a cui dare le chiavi della difesa. Secondo Tuttosport, la sociatà campana avrebbe messo gli occhi sul centrale francese Evan Ndicka, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno.

Il Napoli avrà modo di vederlo in campo proprio durante gli ottavi di Champions League. Evan Ndicka infatti è il perno della difesa dell’Eintracht Francoforte e se la vedrà con gli attaccanti azzurri il prossimo febbraio.

Giuntoli vuole quindi vuole bruciare la concorrenza anche perché sul ragazzo di origini camerunesi ci sono diverse squadre interessate.