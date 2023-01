Milan, piove sul bagnato: altra batosta dopo la sconfitta

Il Milan sta attraversando una dura crisi: dopo la pesantissima sconfitta con il Sassuolo è arrivata un’altra brutta notizia.

I rossoneri non vincono dalla prima partita del 2023 contro la Salernitana e sono in difficoltà: sul mercato, intanto, le cose non sono andate meglio.

È un periodo veramente complicato per il Milan. I rossoneri non centrano una vittoria dal successo contro la Salernitana del 4 gennaio: da lì si è aperta una serie negativa. I numeri sono impietosi: due pareggi, quattro sconfitte, diciassette reti subite e sei gol messi a segno. La debacle contro il Sassuolo in casa ha lasciato ferite molto profonde in vista del derby di domenica: solo una vittoria potrebbe dare respiro alla formazione di Pioli in questo momento. Inoltre, sono arrivate notizie negative dal mercato.

Milan, brutte notizie dal mercato: è saltato tutto

Il Milan sta attraversando delle difficoltà non prevedibili fino a poche settimane fa. Le ultime tre partite hanno evidenziato un dato allarmante: i rossoneri hanno incassato almeno due gol nei primi 45 minuti. Inoltre, in questi match il numero di reti subite è aumentato progressivamente: tre contro l’Inter, quattro con la Lazio e cinque con il Sassuolo.

Il derby di domenica rappresenterà un’ottima occasione per rialzare la testa: battere i nerazzurri darebbe una grande iniezione di fiducia e autostima che potrebbe essere utile anche in vista dell’ottavo di Champions League contro il Tottenham (andata 14 febbraio, ritorno 8 marzo). Nel frattempo, il Milan è stato gelato nelle ultime ore di mercato. Come noto, il colpo Zaniolo è sfumato dopo poche ore dall’inizio della trattativa, ma è arrivato anche un altro “no” definitivo: quello per Saint-Maximin.

Il giocatore del Newcastle è stato nel mirino del Milan già in passato e i rossoneri hanno pensato nuovamente a lui viste le difficoltà del reparto offensivo in questo periodo. Inoltre, l’arrivo di Gordon ai Magpies avrebbe potuto favorire un’uscita dell’ex Nizza. Invece, gli inglesi non lo hanno lasciato partire, come certificato dalle parole dell’allenatore Eddie Howe: “È qui per restare, è parte integrante della mia squadra”.

Salvo clamorose sorprese in questi ultimi 30 minuti, dunque, i rossoneri continueranno la stagione con gli esterni offensivi attuali: Leao, Rebic, Messias e Saelemaekers. Intanto, il focus è soprattutto sul prossimo impegno: domenica andrà in scena un derby pesantissimo che mette in palio tre punti d’oro.

Derby di Milano, atto III: i rossoneri cercano la rinascita

La prossima sfida del Milan sarà contro l’Inter per quello che sarà il terzo derby stagionale dopo il match d’andata vinto 3-2 e quello in Supercoppa perso 3-0. Affrontare i nerazzurri potrebbe dare le motivazioni giuste per rialzare la testa, ma una sconfitta potrebbe essere un ulteriore pesantissimo macigno.

Intanto, però, Pioli deve fare i conti con l’infermeria: oltre all’assenza di Maignan, infatti, l’allenatore dovrà anche fare i conti con l’infortunio recente di Bennacer che, verosimilmente, sarà sostituito da Krunic. Saranno invece da valutare le condizioni di Dest e Tomori, anche se per ora regna il pessimismo per il difensore inglese.