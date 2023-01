Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo: beffa a Juve e Roma

Le ultime sul calciomercato del Napoli parlano di un ‘possibile’ addio di Zielinski e per questo il Napoli può prendere lui, beffando Juventus e Roma.

Le caratteristiche sono quelle di uno che sa fare la differenza, non a caso piaceva molto alla Juve ed alla Roma, ma anche al Milan. Il centrocampista potrebbe entrare nel mirino del Napoli.

Per il Napoli il mercato invernale ha rappresentato l’occasione di inserire in rosa elementi di esperienza che potessero rafforzare le scelte dalla panchina per mister Spalletti. Gli arrivi di Bereszynski e Gollini hanno puntellato una squadra che fino a qui era parsa praticamente perfetta, senza stravolgere i meccanismi perfetti costruiti dal tecnico di Certaldo. Per Giuntoli sarà decisamente più delicata l’estate, quando servirà rimanere vigili in caso di assalti per i gioielli degli azzurri.

Napoli, occhio alle cessioni e ai possibili sostituti

La stagione meravigliosa fin qui disputata dal Napoli ha inevitabilmente messo in mostra alcuni talenti, molti dei quali ancora abbastanza giovani da poter pensare a margini di miglioramenti di medio o alto livello. Da Kvaratskhelia a Osimhen i calciatori azzurri che stanno disputando un campionato di altissimo livello sono davvero molti e alcuni di questi sono ormai da tempo in Campania.

Tra questi, chi sta sorprendendo solo in parte viste le sue ben note qualità è Piotr Zielinski. Il polacco ex Empoli ed Udinese è al Napoli dal 2016, fatto che lo rende tra i più “esperti” nella rosa azzurra, e anche lui come i due calciatori citati sta vivendo una stagione di altissimo livello. Zielinski potrebbe rappresentare un piccolo intrigo di mercato in estate, soprattutto per un motivo.

A preoccupare la dirigenza azzurra è il contratto in scadenza nel 2024, in caso di non rinnovo entro luglio l’ex Empoli si troverebbe quindi ad essere a 12 mesi dalla fine rapporto con il Napoli e con alcuni club di Premier interessati a lui, su tutti il West Ham che, come riportato ai tempi da Nicolò Schira, già la scorsa estate aveva provato ad acquistare il calciatore. In caso di partenza Giuntoli si troverebbe quindi a dover pensare ad un valido sostituto, sempre nel rispetto delle linee finanziarie del club.

Napoli, occhio al giocatore: a giugno andrà in scadenza

La possibile, ma al momento improbabile, partenza di Zielinski porterebbe il Napoli a dover cercare un calciatore che possa sostituire il polacco in termini sia numerici che soprattutto tecnici. Il ruolo da rifinitore ed incursore che occupa il polacco è di vitale importanza nel sistema di Spalletti e per questo è necessario un nome di buon livello: ad esempio Houssem Aouar.

Quello del centrocampista francese del Lione non è assolutamente un nome nuovo per il calcio italiano, il classe 1998 in passato è stato infatti associato a Roma e Juventus ed inoltre in tempi più recenti anche al Milan. Aouar è in scadenza nel 2023 e potrebbe quindi essere un ottimo colpo a zero ed inoltre al momento il suo stipendio è di 3,1 milioni di euro, leggermente meno dei 3,5 percepiti da Zielinski. Insomma Aouar potrebbere essere il colpo a sorpresa perfetto per il Napoli che in ogni caso dovrà prima capire il futuro di Zielinski.