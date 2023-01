Notizia tremenda, il mondo del calcio è in lutto: tutti piangono per la scomparsa

Arriva una notizia tremenda che manda il mondo del calcio ancora una volta in lutto: tutti piangono la sua scomparsa.

Un altro terribile lutto colpisce il calcio italiano e mondiale, l’addio inatteso alla personalità amatissima da tutti nell’ambiente è davvero toccante: ecco la tremenda notizia che ha sconvolto moltissime persone.

Il gennaio del calcio italiano e mondiale è stato purtroppo sulla stessa scia del dicemebre passato. Gli addii ad alcuni dei nomi più amati di questo sport ha reso molto tristi tutti gli appassionati, ormai purtroppo abituati a dover salutare i propri idoli sportivi di una vita. Le terribili notizie non sembrano voler però finire ed ancora una volta un lutto colpisce l’universo calcistico.

Lutto nel mondo del calcio: la notizia sconvolge tutti

Dietro l’immagine più “visibile” del calcio, fatta di giocatori, allenatori e figure dirigenziali di ogni tipo, ci sono anche tantissime personalità che lavorano dietro le quinte, ma che per il loro lavoro fondamentale per importanza e qualità diventano immediatamente tanto conosciuti quanto quei soggetti nominati prima.

Nomi e persone che hanno lasciato un segno senza essere necessariamente sempre al centro delle attenzioni dei media sono tantissimi nel calcio, molti di essi sono stati così iconici da essere delle vere e proprie celebrità, era questo il caso di Franco Aldini: il sarto dei campioni.

Aldini era per l’appunto noto come il sarto dei campioni, un nome ben noto nel panorama calcistico così come in quello televisivo e sportivo in generale. I suoi abiti sono stati indossati da tantissime personalità e la notizia della sua morte all’età di 79 anni, data dalla moglie Sandra e dalle tre figlie ha sconvolto tutti.

Aldini, il sarto dei campioni che portò fortuna a Bearzot

Per i più giovani il nome di Franco Aldini potrebbe forse essere meno noto, ma i suoi abiti sono stati a lungo indossati da personaggi che hanno scritto pagine importanti del calcio mondiale e più in generale dello sport e della televisione. Da Marco Pantani a Massimo Troisi gli abiti firmati del sarto sono stati tanti, alcuni dei quali hanno portato fortuna a Enzo Bearzot.

Lo storico ct campione del Mondo con l’Italia nel 1982 durante la campagna vincente in Spagna ha indossato degli abiti fatti proprio da Aldini, il quale ha ricordato in passato proprio il carattere “fortunato” dei suoi lavori per la Nazionale. L’addio allo storico sarto ha anche per questo commosso molti, ma il suo nome sarà per sempre ricordato.