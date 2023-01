Napoli, clamoroso ‘no’ all’offerta: la decisione netta

E’ arrivato il ‘no’ clamoroso all’offerta: è successo proprio nelle ultime ore. Un retroscena che in pochi conoscono.

Nelle ultime ore sarebbero state pervenute delle offerte per la cessione di alcuni calciatori tra e fila azzurre. I partenopei, però, hanno rispedito al mittente con una decisione netta e senza diritto di replica.

Sembra destinato, dunque, a non subire cambiamenti l’organico a disposizione di Luciano Spalletti che, nonostante le tante richieste, non dovrà rinunciare a nessuno dei suoi uomini. La linea del Napoli è quella di confermare in blocco il gruppo che sta ben figurando agli ordini del tecnico ex Roma e non disfare quell’alchimia di spogliatoio creatasi durante questa prima parte di stagione.

Il vice Kvara è gia in casa: Spalletti prova a dar spazio ai giovani

I piccoli acciacchi patiti poco prima della sosta per il mondiale da Khvicha Kvaratskhelia hanno acceso un piccolo campanello d’allarme in casa Napoli. Con l’assenza del georgiano, infatti, Spalletti aveva provato più soluzioni in quella posizione. Il tecnico aveva provato a dirottare Giacomo Raspadori sulla sinistra spostandolo dal centro dell’attacco dove è chiuso da Osimhen. I risultati ottenuti, però, non sono stati del tutto soddisfacenti e, dunque, Spalletti ha deciso di propendere per l’impiego di Eljif Elmas.

Il macedone ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly offensivo e anche sulla fascia sinistra è riuscito a rendere al meglio. Il vice Kvaratskhelia, però, il Napoli lo ha in casa e Spalletti punta a farlo crescere per renderlo protagonista del futuro azzurro. Si tratta di Alessio Zerbin, ala classe ’99 cresciuta nelle giovanili del Napoli. Zerbin fino ad ora ha collezionato solo scampoli di partite, con 169 minuti totali in campo, ma la società ci punta per il futuro.

Secco no per l’addio: cessioni bloccate dal rifiuto

Secondo quanto appreso durante Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, agli azzurri sarebbero arrivate delle offerte per due cessioni. La prima riguarderebbe proprio il giovane Alessio Zerbin, chiuso dagli uomini offensivi di Spalletti. La seconda, invece, sarebbe pervenuta per Gianluca Gaetano, cercato anche in estate da club di Serie A e Serie B.

Secondo il direttore di KKN, Valter De Maggio, i due calciatori avrebbero rispedito al mittente tutte le richieste e scelto con decisione di rimanere al Napoli fino al termine della stagione. Nonostante il poco spazio, infatti, i due calciatori non vorrebbero lasciare questo gruppo apparso molto affiatato in tutte le sue componenti. Ad aver indirizzato la scelta di non partire anche la volontà di far parte di un collettivo che a fine stagione potrebbe festeggiare il tanto agognato Scudetto.