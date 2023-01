Napoli, l’annuncio fa esultare Spalletti: “Accordo chiuso”

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la vittoria importantissima contro la Roma, ci sono delle ottime notizie di calciomercato.

Il Napoli, dopo aver sofferto in maniera importante, è riuscito a battere anche la Roma di José Mourinho. I giallorossi, infatti, hanno dato più di qualche grattacapo agli uomini di Luciano Spalletti, i quali hanno ottenuto una vittoria che potrebbe essere fondamentale per la vittoria del campionato italiano.

Con i tre punti ottenuti contro la Roma di José Mourinho, ed anche il crollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il Napoli ha infatti la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dall’Inter di Simone Inzaghi. La svolta della gara contro i giallorossi è sicuramente arrivata quando Luciano Spalletti, dopo appena un minuto dal gol realizzato da El Shaarawy, ha cambiato Hirving Lozano e Victor Osimhen per Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Proprio questi ultimi due, di fatto, hanno fatto avanzare il baricentro del Napoli, il quale ha trovato il gol vittoria proprio con il ‘Cholito’. A Luciano Spalletti, infatti, va dato il grandissimo coraggio di togliere Osimhen, il giocatore più decisivo dell’intera Serie A, per inserire l’argentino. Questo è sicuramente uno dei grandi meriti del tecnico toscano che, oltre al successo fondamentale contro la Roma, può esultare anche in sede di calciomercato.

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Stanislav Lobotka per il rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli ha chiuso la trattativa che porterà al prolungamento di due anni di Stanislav Lobotka, il cui contratto attuale scade nel 2025. Lo slovacco ha così di fatto allungato il suo rapporto con il club partenopeo fino al 2027, anche se bisogna considerare l’inserimento di un’opzione per ulteriore anno, ovvero fino al 2028.

Questa è sicuramente un’ottima notizia sia per i tifosi del Napoli che, soprattutto, per Luciano Spalletti. Lobotka, molto probabilmente, è di fatto l’unico uomo insostituibile nella squadra che sta dominando il campionato italiano. L’ex Celta Vigo, anche per le qualità diverse che ha Diego Demme, è l’unico nel team partenopeo ad avere un determinato tipo di caratteristiche tecniche. Tuttavia, oltre a questo aggiornamento sul futuro dello slovacco, per il calciomercato azzurro bisogna registrare un’altra trattativa.

Calciomercato Napoli, contatti continui con il Bari per Walid Cheddira

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli ed il Bari stanno avendo dei contatti molto intensi per quanto riguarda Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, di fatto, potrebbe essere acquistato da Aurelio De Laurentiis per poi essere lasciato in prestito fino a giungo nel team biancorosso.