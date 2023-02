Inter, così si sblocca l’affare Skriniar: l’incredibile novità

In casa Inter non accenna a fermarsi la telenovela legata al futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha interrotto le trattative per il rinnovo e ha annunciato di aver trovato un accordo con il Paris Saint Germain per la prossima stagione.

Il difensore, però, starebbe spingendo per andare via subito e accasarsi al Parco dei Principi. I nerazzurri continuano a fare muro ma il Paris Saint Germain potrebbe avere in mano la carta giusta per sbloccare l’affare in extremis.

Per lasciarlo partire sin da subito l’Inter chiede un indennizzo tra i 15 e i 20 milioni di euro. I parigini non vorrebbero effettuare questo esborso forti dell’accordo già finalizzato, e ufficializzato, con il calciatore. Per questo Luis Campos avrebbe studiato una mossa in grado di convincere la Beneamata e regalare a Galtier il difensore slovacco per il prosieguo di questa stagione.

Skriniar è del Paris Saint Germain: resta da capire quando

La speranza dei tifosi nerazzurri di vedere ancora Milan Skriniar con indosso la maglia dell’Inter è letteralmente crollata nelle ultime settimane. Dopo un lungo tira e molla, infatti, il difensore ha sciolto le riserve e comunicato di aver raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain. Con l’accordo con il club francese l’ex Samp vede il suo ingaggio triplicarsi. Si passa, infatti, dagli attuali tre milioni percepiti all’Inter ai nove offerti, e accettati, al PSG. Secondo quanto riportato da Il Giornale, Skriniar si legherà ai parigini fino al 2027 per nove milioni più bonus annui e un sostanzioso premio alla firma.

Nonostante l’accordo sul contratto abbia lasciato soddisfatte tutte le parti in causa, meno che l’Inter vera e propria parte lesa della questione, la vicenda Skriniar potrebbe non essere finita qui. Sia il calciatore che il club francese, infatti, vorrebbero suggellare questo matrimonio sin da subito ma in questo stanno dovendo affrontare la resistenza dell’Inter.

Una mossa può sbloccare Skriniar: clamorosa pista

La squadra di Simone Inzaghi sta facendo muro sulla partenza di Skriniar poiché innanzitutto ha sperato fino all’ultimo di raggiungere il rinnovo, e magari avallare una cessione estiva a cifre decisamente più alte. Inoltre, il problema dei nerazzurri è la ricerca di un sostituto all’altezza e in tempi brevissimi. Per districare la situazione, dunque, Luis Campos potrebbe avere una mossa in grado di far cambiare posizione all’Inter. Il Paris Saint Germain, infatti, per arrivare subito a Skriniar potrebbe tentare di inserire il prestito di Presnel Kimpembé.

Il difensore francese in questa stagione ha giocato con il contagocce a causa dei continui infortuni. Per lui, fino ad ora, solo 8 presenze in Ligue 1 e un problema al tendine d’Achille che lo tiene fuori da novembre e che lo ha costretto a saltare il mondiale. Kimpembé, inoltre, è in scadenza nel giugno 2024 e gli ultimi anni al Paris Saint Germain non sono stati proprio felicissimi. La presenza di Marquinhos, Sergio Ramos e Skriniar potrebbe, dunque, limitargli ancora di più lo spazio. Kimpembé, al netto degli infortuni, sarebbe una contropartita gradita da Simone Inzaghi e il PSG valuta se affondare o meno.