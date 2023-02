Adesso è ufficiale, brutta notizia: salterà Spezia-Napoli

Brutta notizia per il giocatore che sarà costretto a dare forfait per la sfida Spezia-Napoli: c’è il comunicato ufficiale del club.

Domenica alle ore 12:30 il Napoli sarà di scena al Picco contro lo Spezia nella partita valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono i chiari favoriti per la vittoria, ma contro i liguri servirà massima concentrazione per portare a casa i 3 punti.

E’ già successo in passato, infatti, che il Napoli perdesse punti contro squadre di bassa classifica e, nonostante il vantaggio consistente in classifica sulle inseguitrici, non può permettersi il lusso di commettere passi falsi. Di contro, invece, lo Spezia cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere 3 punti che sarebbero pesantissimi nella corsa alla salvezza.

Napoli, con lo Spezia vietato sbagliare: lo scudetto passa da queste sfide

In questa stagione, il Napoli sembra essere davvero inarrestabile. Gli azzurri sono in testa alla classifica ed hanno ben 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda in classifica, con lo scudetto che si avvicina giornata dopo giornata. Tuttavia, ci sono ancora 18 partite da disputare e 54 punti ancora da conquistare ed il Napoli non può permettersi il lusso di perdere punti per strade contro squadre di metà o bassa classifica. Per gli azzurri, lo scudetto passa proprio da sfide come quella di domenica contro lo Spezia, dove spesso in passato sono inciampati, complicandosi la vita e gettando al vento le possibilità di vittoria.

Negli occhi di molti tifosi azzurri, infatti, c’è ancora la rovinosa sconfitta contro l’Empoli della passata stagione, con il Napoli capace di farsi rimontare da 0-2 a 3-2. Quella sconfitta fu fatale per la squadra di Spalletti che dovette rinunciare ai sogni di gloria, ma allo stesso tempo ha insegnato molto agli azzurri che quest’anno hanno mostrato di essere tutt’altra squadra. Il Napoli dovrà dimostrare ciò anche contro lo Spezia che scenderà in campo voglioso di compiere una grande impresa e di conquistare 3 punti pesantissimi in chiave salvezza.

In vista di questa partita, tuttavia, un giocatore sarà costretto a dichiarare forfait per infortunio, con lo Spezia che lo ha appena annunciato in un comunicato ufficiale.

Tegola per Gotti: il centrocampista salta il Napoli

Brutte notizie per lo Spezia che nel weekend è atteso dalla difficile gara interna contro la capolista Napoli. Per questa sfida, infatti, Gotti non potrà contare su Joao Moutinho, con il centrocampista portoghese che sarà out per infortunio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Spezia con un comunicato ufficiale dove il club bianconero ha fatto sapere che il portoghese ha riportato un’infrazione ossea al malleolo del piede sinistro.

Nel comunicato, lo Spezia ha affermato come Joao Moutinho abbia già iniziato il percorso riabilitativo e dunque non sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli. Una brutta tegola per Gotti che, seppur facendolo partire dalla panchina, aveva puntato su di lui in 4 delle ultime 5 partite. Joao Moutinho è arrivato allo Spezia dall’Orlando City ad inizio Gennaio come uno dei rinforzi per conquistare la salvezza e Gotti spera di poterlo recuperare in breve tempo.