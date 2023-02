De Laurentiis, il ‘premio’ alla squadra dopo la vittoria contro la Roma: cosa ha fatto

De Laurentiis ha deciso di premiare la squadra dopo il successo contro la Roma: ecco cosa ha fatto il patron degli azzurri.

Altra prova di forza del Napoli che nella ventesima giornata di Serie A ha battuto 2-1 la Roma ed ha confermato il suo grande momento di forma. Gli azzurri hanno toccato quota 53 punti e paiono davvero inarrestabili in questa stagione da sogno.

La squadra allenata da Spalletti sembra non conoscere ostacoli ed ha subito dissipato i dubbi di chi, ad inizio del 2023, credeva che sarebbe crollata come spesso accadeva ai club allenati dall’attuale tecnico azzurro. Il Napoli, invece, non è crollato per nulla e nelle ultime partite ha ribadito in maniera importante la sua forza. Uno dei tanti segreti del Napoli di quest’anno è soprattutto la forza del gruppo che mai come in questa stagione sta facendo la differenza.

Napoli, l’unione fa la forza: il dato lo conferma

Contro la Roma, il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e soprattutto il diciassettesimo successo in campionato, con gli azzurri che hanno toccato quota 53 punti, portandosi a +13 sull’Inter seconda in classifica. La squadra di Spalletti è tornata a volare come nella prima parte di stagione ed il sogno scudetto è sempre più concreto, considerato anche che le inseguitrici, oltre che essere lontane, appaiono in grande difficoltà. La partita contro la Roma, inoltre, ha dimostrato ancora una volta quanto nel Napoli la forza del gruppo stia facendo la differenza e c’è un dato che lo conferma.

Il Napoli di quest’anno, infatti, nelle poche volte che è andato in difficoltà, ha trovato sempre la forza di reagire grazie ai cambi di Spalletti, con giocatori entrati in campo dalla panchina che poi sono risultati decisivi, facendosi trovare sempre pronti quando chiamati in causa. Contro la Roma, ad esempio, il gol vittoria è stato siglato da Simeone che era stato già decisivo a Milano contro il Milan, mentre contro l’Empoli furono i subentrati Lozano e Zielinski a risolvere la pratica. Contro il Bologna, invece, fu Osimhen a siglare il gol del definitivo 3-2 in una partita complicata per gli azzurri.

Questi sono solo alcuni dei giocatori che hanno tolto le castagne dal fuoco al Napoli partendo dalla panchina, con gli azzurri che sono primi in Europa per numeri di gol segnati con giocatori subentrati che sono ben 11. E dopo la vittoria contro la Roma, De Laurentiis ha voluto fare un bel premio alla squadra a confermare ancora di più l’unità che è presente nello spogliatoio.

De Laurentiis premia il Napoli: ecco cosa ha fatto il patron romano

Il Napoli affronterà lo Spezia nella giornata di domenica e così Spalletti ha deciso di concedere un giorno libero alla squadra che inizierà a preparare la sfida contro i liguri a partire da mercoledì. Approfittando di questo giorno libero, il presidente De Laurentiis ha deciso di dare un premio alla squadra e, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha invitato giocatori e staff tecnico a cena.

Un gesto, quello del patron romano, che indica come il Napoli sia unito non solo in campo ma anche fuori. Il quotidiano romano spiega come gli azzurri si riuniranno a tavola per una cena a base di carne alla brace in una serata che non servirà solo a rilassarsi, ma anche a compattarsi ancora di più per cercare di rendere ancora più concreto il sogno scudetto, sempre più vicino alla sua realizzazione.