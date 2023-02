Antonio Conte sarà sottoposto ad un intervento chirurgico: è appena arrivata la comunicazione tramite l’account Twitter ufficiale.

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, dovrà affrontare un’operazione chirurgica. I tifosi sono in apprensione dopo l’ultima nota diramata proprio dalla società per fare chiarezza su quanto avvenuto nelle ultime ore e su quanto succederà adesso.

Ha accusati forti dolori all’addome, Antonio Conte, e per questo è stato visitato dai medici della società. Lo staff medico ha voluto subito vederci chiaro sulla situazione che riguarda il tecnico e così è subito venuta fuori anche la diagnosi. Si tratta di un problema alla cistifellea, una colecistite. Insomma, niente di pericoloso o grave. Comunque sia, però, il tecnico italiano dovrà affrontare un’operazione chirurgica. Durante l’operazione, i medici provvederanno ad asportare l’organo e dopo, ovviamente, l’allenatore dovrà rispettare qualche giorno di riposo in ospedale, ricoverato.

E’ appena arrivata, tramite Twitter, la nota del Tottenham sulle condizioni di salute di Antonio Conte. Viene tutto spiegato nel dettaglio:

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

