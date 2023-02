Piqué, nuovo clamoroso colpo di scena: il ‘gesto’ che nessuno si aspettava

Torna di nuovo a far parlare di sé l’ex difensore del Barcellona e della Spagna: Gerard Piqué. La fine della sua storia con Shakira lo aveva scaraventato su tutte le prime pagine del gossip e, dopo un periodo d’assenza, sembra esserci tornato.

L’ex calciatore spagnolo è alle prese con lo svolgimento del torneo da lui creato: la Kings League. Il torneo, che vede tra i protagonisti anche ex calciatori come Casillas e Aguero, si presenta imprevedibile grazie alle regole studiate ad hoc per divertire il pubblico.

Negli ultimi anni della sua carriera da calciatore l’ex blaugrana Gerard Piqué ha patito diversi infortuni e acciacchi fisici. Questi, uniti alla rifondazione del Barcellona, la crisi economica della società e le calanti prestazioni sul campo, hanno spinto il difensore a lasciare il calcio giocato. Nessuno si aspettava, però, che la notizia dell’addio sarebbe passata così presto in secondo piano.

Piqué e Shakira: amore finito con molte scorie

Contestualmente agli ultimi scampoli di carriera da calciatore per Gerard Piqué, iniziavano a circolare con sempre più insistenza le notizie di una grande crisi con Shakira. Da quel momento tante versioni della storia sono state raccontate ma il tutto è stato confermato dai due protagonisti. I due, infatti, hanno dato vita ad un caso grazie alle frecciate mandate pubblicamente da uno dei due componenti della ex coppia. L’esempio più chiaro di questa guerriglia è la canzone che l’artista colombiana ha dedicato alla fine del suo rapporto con l’ex calciatore.

La canzone, titolata BZRP Music Session #53, parla in maniera diretta della storia tra Piqué e Shakira. Non hanno tardato a giungere, poi, le risposte di Piqué. Nel testo della canzone, infatti, si parlava di Casio e Twingo come dispregiativi per definire la nuova donna dell’ex Barça, con Shakira rappresentata come Rolex e Ferrari. L’ex difensore ha scelto la via dell’ironia e si è mostrato pubblicamente alla guida di una Twingo e stretto una partnership con Casio per la sua Kings League.

Il ‘gesto’ di Piqué non lascia spazio a dubbi: colpo di scena

La separazione tra Gerard Piqué e Shakira è ancora in atto ma, nonostante ciò, i due si sono ufficialmente lasciati e vivono separati. L’ultimo tradimento di Piqué, che come afferma Shakira sarebbe stato infedele in modo recidivo, ha fatto letteralmente scoppiare la scintilla. Nel testo della velenosa canzone della colombiana, inoltre, viene espressamente menzionato il nome di quella che dovrebbe essere la nuove donna del catalano. La ragazza si chiama Clara Chia Marti.

La giovane ragazza spagnola è diventata nota proprio per la presunta relazione con Gerard Piqué che di recente ha spiazzato tutti con un colpo di scena. È stato proprio l’ex calciatore, infatti, ad ufficializzare la relazione tra i due pubblicando, attraverso il proprio profilo Instagram, una foto che li ritrae insieme.