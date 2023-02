Kvaratskhelia per strada: il ‘gesto’ non passa inosservato, in molti si chiedono il perché

Quel gesto di Kvaratskhelia fa ‘insospettire’ i tifosi del Napoli: sorge spontanea la domanda. Perché lo ha fatto?

Khvicha Kvaratskhelia è una delle tante lietissime sorprese del Napoli capolista in campionato. La squadra azzurra si trova al primo posto sin da quando aveva demolito fuori casa il Verona per 5 a 2.

In quella circostanza il 21enne georgiano, che compie gli anni il 12 febbraio, segnò un gol e mise a referto un magnifico assist per Zielinski. Tanti tifosi del Napoli capirono di aver trovato un nuovo idolo in Kvaratskhelia, dopo i tanti lampi mostrati anche in precampionato dall’ex attaccante del Rubin Kazan e della Dinamo Batumi.

E da lì in poi sono arrivate tante altre prestazioni sontuose da parte di Kvaratskhelia, sia in Serie A che in Champions League. Il tutto nonostante due infortuni non leggeri ma che ne hanno rallentato leggermente l’andamento. Ma la stagione del talento venuto dall’Est resta sin qui impressionante, cosa che vale per tutta la squadra allenata da Luciano Spalletti.

E come è normale che sia, Kvaratskhelia ha suscitato la curiosità di molti anche al di fuori del rettangolo di gioco. Ci si è chiesto quali fossero gli hobby di Khvicha, chi fosse la sua fidanzata e quant’altro.

Kvaratskhelia, l’altra sua passione oltre al calcio

C’è una ragazza nella sua vita: lei è una sua coetanea, si chiama Nitsa Tavadze e frequenta l’università in Georgia. Per ora quindi non c’è una convivenza a Napoli con il suo amato, almeno fino a quando gli impegni di entrambi, e soprattutto della giovane, non lo renderanno possibile. Ma appena può Nitsa si reca in Italia dal suo Khvicha.

Di “Kvara” sappiamo poi che la sua più grande passione al di fuori del calcio è rappresentata dal basket. L’esultanza andata in scena a Verona nello scorso agosto, in cui lui mimava il gesto del dormire, voleva essere una citazione ed un omaggio al cestista Stephen Curry.

Questi è il playmaker dei Golden State Warriors, una delle squadre più quotate nella NBA. Il campionato di pallacanestro statunitense è quanto di meglio un appassionato di basket possa trovare. E non a caso Kvara pare che se ne stia sveglio per guardare in tv i match di cartello, quando possibile.

Da dove nasce questo comportamento?

Sarà anche per questa sua passione per la palla a spicchi che, al di fuori del campo, il talento georgiano sceglie spesso un abbigliamento che fa molto “street”, con felpe larghe ed immancabile cappuccio.

Non in pochi hanno notato che il calciatore del Napoli è solito girare proprio con il cappuccio alzato a coprirgli la testa. Perché lo fa?

I motivi possono essere diversi. Un omaggio al basket, la più che comprensibile necessità di rendersi il meno possibile riconoscibile, la volontà di proteggersi dal freddo od anche solo una semplice abitudine. Quel che è certo è che il gesto di portarsi il cappuccio della felpa (una costante nel suo outfit) sulla testa non è passato inosservato.