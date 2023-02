“Pace”, Totti ed Ilary Blasi: tutti senza parole per ciò che è successo

Nuovo colpo di scena nella vicenda Totti ed Ilary Blasi di cui si è parlato molto in questi mesi: ecco cosa sta accadendo.

La notizia della separazione tra l’ex calciatore Francesco Totti e la nota conduttrice e showgirl Ilary Blasi à stata una delle più sorprendenti del 2022 ed ancora oggi se ne parla molto.

L’ex capitano della Roma e la showgirl avevano deciso di separarsi in estate a Luglio e subito dopo erano partite una serie di accuse da una parte all’altra sul chi avesse tradito chi per primo. Uno dei matrimoni più famosi di sempre si è così concluso in maniera burrascosa, ma pare che il detto che il tempo curi ogni ferita sia veritiero, tant’è che oggi la situazione tra i due sarebbe in miglioramento.

Disgelo tra Totti ed Ilary: si va verso un lieto fine?

La scorsa estate non è stata semplice per la famiglia Totti, travolta da questa tempestosa separazione tra l’ex capitano della Roma e la showgirl Ilary Blasi. Dopo tante voci, Totti si decise nel fare chiarezza e a Luglio annunciò ufficialmente che si sarebbe separato dalla moglie dopo non essere riuscito a superare la crisi in cui era finito il matrimonio. I primi mesi dopo la separazione sono stati particolarmente infuocati, con Totti che accusò Ilary di averlo tradito per prima, mentre la showgirl decise per il silenzio, rispondendo all’intervista con un’enigmatica affermazione, dichiarando come ognuno sia responsabile delle sue azioni.

Una frase che fece intendere come Ilary non volesse passare dalla parte del torto, accusando indirettamente Totti di essere stato il primo a tradire. I rapporti tra i due si mantenuti molto freddi, tant’è che riuscivano a parlarsi solamente tramite Whatsapp, ma pare che nell’ultimo periodo ci siano prove di disgelo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Totti ed Ilary sarebbero tornati a parlarsi con toni pacati e ci si chiede se possa esserci in qualche modo un lieto fine in questa vicenda. Ed è stato proprio il giornale milanese a rispondere a questo quesito, rivelando un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole.

Possibile “pace” tra Totti ed Ilary: l’annuncio è clamoroso

A Marzo, Totti ed Ilary Blasi torneranno in tribunale per discutere della loro separazione, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due non hanno intenzione di continuare a farsi la guerra e vogliono trovare un accordo consensuale. Decisivo per questa clamorosa svolta, scrive il quotidiano, il nuovo compagno Bastian Muller del quale Ilary sarebbe davvero innamorata, tanto da voler chiudere presto i conti con il passato.

Il noto quotidiano afferma come Ilary non voglia più perdere tempo in inutili ripicche e a Marzo potrebbe essere scritta davvero la parola fine a questa vicenda, con i due pronti a fare pace. D’altronde, anche Totti si sta trovando più che bene con Noemi Bocchi, con la coppia che ha da poco festeggiato il primo anniversario e convive felicemente a nord di Roma, con la cosa che smentisce dunque le voci di una possibile crisi tra i due. Totti ed Ilary sono pronti dunque ad andare avanti con le loro vite, anche per il bene dei loro figli.