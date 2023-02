Zaniolo, tutti senza parole: la notizia ha dell’incredibile

Nicolò Zaniolo lascia ancora una volta tutti senza parole: la notizia arrivata ha è clamorosa, ecco cosa è successo.

Il calciatore della Roma ha spiazzato nuovamente tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, la notizia arrivata nell’ultimo giorno di mercato ha davvero dell’incredibile e rischia di condizionare il resto della stagione di Zaniolo.

La sessione invernale di calciomercato non ha regalato particolari colpi di scena per il calcio italiano, confermando la crisi a livello economico e di appetibilità della Serie A. L’unica vera e propria storia che ha attratto grande interesse da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori è quella attorno a Nicolò Zaniolo. Sul calciatore della Roma si è detto molto durante gennaio, ma alla fine nulla si è concretizzato.

Zaniolo, il futuro è da separato in casa

La rottura improvvisa tra Zaniolo e la Roma avvenuta nel corso del mese di gennaio, ergo in pieno calciomercato invernale, ha indubbiamente sorpreso tutti, soprattutto perchè ha così obbligato le parti a dover accellerare le trattative per una sua possibile cessione, senza rinunciare in maniera eccessiva alle pretese sia del calciatore che del club giallorosso.

Il tutto è partito da prima con la richiesta di cessione da parte del ragazzo a cui è seguita la non risposta alla convocazione per la gara disputata contro lo Spezia in campionato. La vicenda, oltre a non far piacere a Mourinho, ha ovviamente creato creando scompiglio in società, coi Friedkin che ora, vista la permanenza di Zaniolo, dovranno prendere una decisione molto delicata.

La dirigenza giallorossa, come riportato dal Corriere della Sera, vede questa situazione come una pietra miliare del proprio operato, una sorta di standard da settare per il futuro. Ben diversa è la vicenda dal punto di vista di Zaniolo, per il ragazzo sono stati giorni estremamente intensi e l’incredibile notizia arrivata nelle ultime 24 ore di mercato complica ulteriormente tutto.

Caso Zaniolo: ecco cosa è successo a poche ore dalla fine del mercato

La permanenza da separato in casa in un ambiente che ha subito dimostrato ostilità dopo quanto successo non sarà facile per Zaniolo. L’ex primavera Inter dovrà attendere l’estate nella speranza di un riappacificamento parziale che al momento sembra impossibile, ma nel frattempo dovrà anche cercare di mandare giù il boccone amaro della notizia incredibile arrivata a poche ore dalla fine del mercato.

L’unica squadra che era riuscita ad accontentare la richiesta economica di 30 milioni fatta dalla Roma è stata il Bournemouth. Gli inglesi, in piena lotta salvezza in Premier ed attualmente terzultimi in classifica, non sono però parsi una meta convincente per il nazionale azzurro che ha quindi declinato l’offerta.

Le Cherries hanno quindi investito i soldi risparmiati sul trequartista del Sassuolo Traorè, un fatto determinante per quanto successo poi nell”ultimo giorno di gennaio. Zaniolo, come riportato anche dall’ANSA, avrebbe rivalutato l’offerta del Bournemouth, ma a dire di no questa volta sono stati i britannici, risentiti anche del comportamento avuto dal giallorosso al mometo del primo approccio. Un brutto e sorprendente colpo per Zaniolo a cui aspettano ora mesi molto difficili.