“Avevo parlato con ADL”, poi ha scelto un’altra squadra: il ‘big’ svela tutto

In un’intervista, il big della Serie A ha svelato di aver parlato con De Laurentiis prima di scegliere un’altra club.

Il calciomercato non è fatto solo di grandi colpi ed acquisti dell’ultimo minuto, ma anche di operazioni saltate e retroscena di mercato che possono essere più o meno clamorosi.

La cosa riguarda ovviamente anche il Napoli, con giocatori che spesso sono stati accostati agli azzurri e che poi invece hanno scelto altre strade. Uno dei nomi più chiacchierati dell’estate azzurra, ad esempio, è stato Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus che a Il Mattino ha rilasciato un’intervista, soffermandosi anche sulla stagione del Napoli e sulla stella assoluta dei partenopei: Kvicha Kvaratskhelia.

Bernardeschi esalta Kvaratskhelia: parole al miele per il georgiano

L’impatto devastante di Kvaratskhelia ha sorpreso davvero tutti, visto che in pochi si sarebbero aspettati un adattamento così immediato da parte dell’esterno d’attacco georgiano. Un grande colpo di mercato per il Napoli che per acquistarlo ha speso solo 10 milioni di euro ed ora se lo gode, con Kvaratskhelia che sta trascinando gli azzurri verso lo scudetto. Conquistato dal giocatore si è detto anche Federico Bernardeschi che, intervistato dal noto quotidiano Il Mattino, ha speso parole al miele per il giocatore georgiano e che faranno certamente piacere ai tifosi azzurri.

Bernardeschi ha infatti esaltato Kvaratskhelia, affermando come chi gioca a calcio subito riesce a capire che il georgiano è un vero fenomeno. L’ex esterno d’attacco della Juventus ha dichiarato come Kvara sia davvero impressionante e che il suo approccio alle gare è quello tipico dei campioni. Riguardo la stagione del Napoli, invece, Bernardeschi ha dichiarato come la squadra azzurra corra veloce come un treno e che, continuando di questo passo, può togliersi grandi soddisfazioni anche in Champions League.

In estate, si era parlato molto di un possibile approdo di Bernardeschi in azzurro, ma alla fine l’ex Juventus e Fiorentina decide di provare l’esperienza americana scegliendo il Toronto FC dove gioca Insigne. Ma quanto c’era di vero in questa trattativa? A rispondere è stato lo stesso Bernardeschi che ha rivelato un retroscena interessante.

Bernardeschi e il retroscena sul Napoli: “Avevo parlato con De Laurentiis ma…”

Il possibile trasferimento di Bernardeschi al Napoli era più di una semplice voce di mercato. A confermarlo è stato proprio l’ex Juventus che nel corso della sua intervista a Il Mattino ha vuotato il sacco, svelando dettagli interessanti. Bernardeschi non solo ha confermato di essere stato in contatto con il Napoli, ma di aver anche parlato con il presidente De Laurentiis.

L’esterno d’attacco ha ammesso che il trasferimento al Napoli lo intrigasse e che nel 4-3-3 di Spalletti si sarebbe trovato a meraviglia, ma che alla fine ha preferito il Toronto. Una scelta, spiega Bernardeschi, dettata dalla sua convinzione del fatto che la MLS fosse un campionato competitivo. Nonostante il Napoli sia primo in classifica, l’ex bianconero non sembra dunque pentito della scelta fatta in estate.