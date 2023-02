Skriniar, presa di posizione netta: è successo nelle ultime ore

Milan Skriniar ha ufficiosamente detto addio all’Inter, ma il clima intorno allo slovacco non è dei più sereni.

Il difensore è in scadenza di contratto e ha già un accordo per il trasferimento al PSG in estate: per i prossimi mesi, però, dovrà indossare la maglia nerazzurra.

Ormai non è più un mistero: Milan Skriniar ha scelto di dire addio all’Inter al termine di questa stagione e lo farà da svincolato. Il difensore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e ha già raggiunto un accordo con il PSG, club che già durante la scorsa estate ha cercato di ingaggiarlo. Dopo le ultime agitate ore di mercato invernale, lo slovacco è rimasto a Milano e giocherà con la maglia nerazzurra fino al termine della stagione. La presa di posizione nei suoi confronti è netta: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Skriniar, comunicazione ufficiale: netta decisione nei suoi confronti

La telenovela Skriniar ha avuto origine in estate, quando l’Inter lo ha messo sul mercato per far respirare le proprie casse. Tuttavia, la trattativa con il PSG non si è concretizzata e, di conseguenza, il giocatore è rimasto a Milano. Da parte della società filtrava ottimismo per quanto riguardava il rinnovo, ma alla fine il giocatore ha declinato la proposta per accettare quella dei parigini, che hanno anche cercato di anticipare il suo arrivo a gennaio.

L’ex Sampdoria è stato lasciato a riposo durante la sfida di Coppa Italia con l’Atalanta: come ha confermato Inzaghi, però, tornerà a disposizione già dal derby contro il Milan di domenica. Il tifo interista non ha ben digerito la scelta del giocatore (che con le assenze di Handanovic e Brozovic era diventato capitano) e, prima del match con i bergamaschi, la Curva Nord ha esposto uno striscione riportante un invito nei confronti di società e giocatori a rispettare l’Inter. Tuttavia, a sorpresa, il tifo organizzato un comunicato ufficiale in difesa di Skriniar.

Come si legge dal comunicato, la Curva Nord non contesterà Skriniar: alcuni rappresentanti hanno incontrato il giocatore che ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto all’addio. Inoltre, il tutto verrà spiegato meglio all’interno della rivista che verrà distribuita prima del derby: da lì potrebbero emergere ulteriori dettagli interessanti legati alla vicenda.

Intanto Darmian stupisce tutti

Skriniar non è stato convocato da Inzaghi per la partita di Coppa Italia a causa dei giorni complicati e movimentati che ha affrontato. Al suo posto, l’allenatore ha puntato sull’adattato Darmian come braccetto di destra, replicando così la mossa adottata a Cremona. Ancora una volta, l’ex Parma ha dimostrato di essere un giocatore affidabilissimo e duttile, ma anche in grado di segnare: il gol siglato all’Atalanta è da trequartista navigato.

La rasoiata mancina con cui ha bucato Musso ha spedito i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia, un traguardo che l’Inter ha raggiunto per la quarta volta consecutiva. Ora, però, la testa è al derby di domenica e, inevitabilmente, si aprirà un ballottaggio fra Skriniar e Darmian: Inzaghi sceglierà nei prossimi giorni, ma la certezza è che il 36 si farà trovare pronto in qualsiasi ruolo verrà schierato.