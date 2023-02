Milan, l’offerta all’ultimo minuto: tifosi senza parole, è successo davvero

Ha del clamoroso la notizia che riguarda un’offerta arrivata proprio all’ultimo secondo: i tifosi sono ancora increduli.

Si è capito ormai che la Premier League viaggia a ritmi economici ormai irrefrenabili, ma ogni tanto anche i club inglesi devono fare i conti con le risposte negative. L’ultimo caso ha coinvolto il calciatore del Milan che sembrava destinato a un ritorno in Inghilterra.

Alla fine, a mercato quasi terminato, ha incredibilmente rispedito al mittente la ricca offerta dimostrando ancora una volta di tenere tantissimo alla maglia rossonera. Un gesto d’amore che non è passato inosservato, ma anzi che dimostra la sua voglia di rimettere in moto il Diavolo.

Milan, i tifosi preoccupati per la situazione

Il mercato di gennaio sembrava poter concedere qualche speranza al Milan, una squadra che fino alla vittoria contro la Salernitana, alla prima della ripresa dei giochi, aveva addirittura cinque punti in meno rispetto alla capolista Napoli. Oggi invece le distanze dagli azzurri si sono allungate toccando quota quindici. Un mese horror di gennaio ha praticamente fatto crollare le chance di vincere il ventesimo Scudetto.

Dal mercato è arrivato qualche rinforzo, ma non ha esaltato la piazza che anzi in queste ore è preoccupata per il futuro di Rafael Leao, sempre più propenso a prendersi del tempo per riflettere sul rinnovo. Ma dall’altra parte può fortunatamente contare sulla fedeltà di Olivier Giroud, che ha dato prova di tenere a cuore i rossoneri rifiutando una offerta monstre proveniente dall’Inghilterra.

Giroud, rifiutata l’offerta dell’Everton

Il 36enne ha avuto una chiamata da Liverpool, dalla sponda blu della città. L‘Everton avrebbe fatto un tentativo last minute per il francese che in Inghilterra ha giocato, e vinto, svariati anni con le maglie di Arsenal e Chelsea. Ma l’ex campione del mondo ha rifiutato categoricamente l’offerta, sperando al contempo che il Milan gli proponga al più presto un rinnovo. Il contratto di Giroud è infatti in scadenza a giugno.

L’offerta messa sul piatto dagli inglesi – come rivela Sky Sport – sarebbe stata clamorosa. Oltre ai 3,5 milioni di euro fino al termine della stagione, anche un bonus di 2 milioni in caso di salvezza (i Toffees infatti sono ultimi in classifica assieme al Southampton) e altri 8,4 milioni per la prossima stagione. Insomma, un’offerta irrinunciabile per un attaccante non più giovanissimo, ma che tuttavia tiene tantissimo alle sorti del Milan.