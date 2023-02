Incubo Juventus, per i tifosi è uno strazio: altra notizia raggelante

Brutte notizie per la Juventus: oltre alla sconfitta con il Monza e alla penalizzazione in classifica, giungono voci preoccupanti.

I bianconeri stanno attraversando un momento complicato sia in campo che fuori: ecco cosa è successo.

Momento molto complicato per la Juventus: i bianconeri sono reduci dalla pesante sconfitta in campionato contro il Monza. I biancorossi si sono imposti allo Stadium grazie alle reti di Ciurria e Dany Mota conquistando tre punti che hanno permesso alla formazione di Palladino di superare in classifica gli uomini di Allegri. I 15 punti di penalizzazione, infatti, hanno spinto la Juve al 13esimo posto a quota 23. Le ulteriori novità legate alle ormai famose fatture modificate a penna hanno scosso l’ambiente, ma c’è un’altra notizia che ha agitato l’ambiente.

Juventus, notizia da non credere: tifosi scossi

Sono giorni decisamente movimentati in casa Juventus. I 15 punti di penalizzazione hanno avuto una ripercussione sul morale della squadra, anche se, come noto, verrà presentato ricorso e, per di più, ci sono altre irregolarità (su tutte la manovra stipendi) da valutare. La classifica, ad oggi, è ancora mobile e potrebbe subire delle modifiche. Intanto, però, i bianconeri hanno raccolto un solo punto in due partite dopo la sanzione.

Sul mercato, invece, la Juve è rimasta immobile per quanto riguarda le operazioni in entrata (anche se all’ultimo è stato fatto un tentativo per Cambiaso, già bianconero ma in prestito al Bologna), mentre in uscita si è chiuso il passaggio di McKennie al Leeds. Tuttavia, l’ultimo giorno di mercato è stato caratterizzato da una voce che ha scosso i tifosi juventini: secondo quanto riportato dagli spagnoli di Defensa Central, infatti, Vlahovic si sarebbe proposto al Real Madrid.

La voce ha sorpreso tutti, anche se non ha trovato nessun riscontro in Italia. Secondo questa indiscrezione, l’entourage del serbo avrebbe avuto un contatto con i Blancos, che però avrebbero declinato immediatamente questa possibilità. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Real avrebbe comunque tenuto una porta aperta per l’estate. Ad ogni modo, questo scenario non è stato confermato e, soprattutto, Vlahovic non è stato vicino all’addio in questa sessione di mercato.

La dura vita del 9 “di scorta” a Madrid: Benzema non si tocca

Vlahovic non è andato a Madrid, ma, se fosse successo, non avrebbe avuto certamente vita facile. In questi anni, infatti, tutti i centravanti passati per Valdebebas hanno dovuto fare i conti con una gerarchia molto chiara: Benzema è il 9 titolare e non si discute. Il francese, Pallone d’Oro in carica, è un titolare inamovibile e così sarà anche nell’immediato futuro.

In tempi recenti il Real Madrid ha acquistato degli attaccanti da affiancare a Benzema, ma nessuno di loro è riuscito ad avere spazio: celebre è l’esempio di Jovic, che è arrivato a Madrid dopo un anno straordinario con l’Eintracht per poi giocare con il contagocce in Spagna. Oggi il bomber “di scorta” è Mariano Diaz, ma anche lui non trova spazio e, quando necessario, gli viene preferito Rodrygo come falso 9.