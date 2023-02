“Offerta da 130 milioni”: clamoroso, Osimhen andrebbe proprio lì

Victor Osimhen sta disputando un’ottima stagione: le big lo osservano e si parla già di un’offerta shock.

Il bomber del Napoli sta trascinando la squadra a suon di gol, ma il suo futuro è tutto da scrivere: i top club lo osservano.

Il Napoli vola in classifica: la vittoria di domenica contro la Roma ha permesso agli uomini di Spalletti di mantenere i 13 punti di distacco dall’Inter. Gli azzurri si sono imposti grazie ad un super gol di Osimhen nel primo tempo e al sinistro vincente di Simeone nel finale di gara. Il bomber nigeriano è sempre più leader di questa squadra e trascina i suoi compagni anche quando è seduto in panchina. Le sue prestazioni non avranno sicuramente lasciato indifferenti i top club: in estate ci sarà un’offerta monstre per lui?

Osimhen da impazzire, ma le big lo osservano

Victor Osimhen non è mai stato costante come in questa stagione: il bomber azzurro sta avendo continuità nelle prestazioni e, soprattutto, sta trovando la via del gol con una regolarità impressionante. Per la prima volta nella sua carriera, il nigeriano gode di una condizione fisica ottimale e ha saltato poche partite: così Spalletti può puntare sempre su di lui mettendolo al centro della squadra.

Le prestazioni dell’ex Lille non avranno sicuramente lasciato indifferenti i top club di tutta Europa: l’attaccante era molto seguito già quando giocava in Francia, ma ora ha attirato ulteriormente gli occhi di tutti su di sé. È di questo avviso anche l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni, che parlando a Radio Crc ha affrontato questo argomento.

Bagni ha affermato: “Il primo anno dissi che Osimhen sarebbe arrivato a valere 100 milioni, poi 120 milioni. Avrà un mercato inglese, arriverà minimo un’offerta da €130 milioni”. Come noto, e come dimostrato dalla sessione invernale di calciomercato, la Premier League è il campionato con maggiore disponibilità economica e, di conseguenza, non è irreale immagina che un club inglese possa raggiungere certe cifre per Osimhen.

Nello specifico, ci sono almeno due big che avranno bisogno di un centravanti: il Chelsea non ha un vero e proprio 9 di peso nonostante il mercato faraonico appena condotto, mentre lo United dovrebbe cercato un nuovo bomber (a gennaio ha preso Weghorst in prestito). Nel caso in cui Osimhen dovesse dire addio al Napoli, pur ricordando che per ora si tratta di una suggestione, Bagni ha anche indicato quello che potrebbe essere l’erede ideale.

Il bomber del futuro: Bagni non ha dubbi

Per ora Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole raggiungere un traguardo storico con la squadra: la vittoria dello scudetto. Il centravanti, però, sta innegabilmente attirando le attenzioni di diversi top club e, per questo motivo, la sua permanenza non può essere data per certa. Secondo Bagni, però, c’è un giocatore che potrebbe tranquillamente ereditare la maglia da centravanti titolare degli azzurri: Hojlund.

L’attaccante classe 2003 è arrivato all’Atalanta in estate dallo Sturm Graz invocato a gran voce da Gasperini. Sin da subito ha messo in mostra caratteristiche decisamente interessanti e, secondo l’ex calciatore del Napoli, è già pronto per il grande salto: “Fa le cose con una grande qualità e cattiveria. È un profilo che mi piace tantissimo e sarà uno degli obiettivi del Napoli perché si è già inserito in una squadra che non è da vertice”.