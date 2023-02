Cavani e Osimhen: il paragone in diretta scalda i tifosi del Napoli

Osimhen sta vivendo una stagione da protagonista assoluto e, secondo molti, ricorda Cavani: il paragone fra i due accende i tifosi del Napoli.

Il nigeriano sta trascinando la squadra grazie a prestazioni super e i confronti con l’uruguaiano sono molteplici.

Quella in corso, probabilmente, è la stagione della consacrazione di Victor Osimhen. Dopo annate caratterizzate dalla mancata continuità e da alcuni problemi fisici, il nigeriano si è caricato la squadra sulle spalle e la sta trascinando a suon di gol. Con la perla messa a segno contro la Roma, l’ex Lille è arrivato a quota 14 gol in Serie A in 16 presenze, un andamento da bomber di razza. In molti sottolineano le somiglianze con un grande centravanti del passato azzurro come Cavani: di questo argomento ha parlato l’agente Carlo Anellucci ai microfoni del canale Twitch di TVPlay.

Osimhen come Cavani? Il paragone secondo Anellucci

Il Napoli sta proseguendo nella sua cavalcata verso lo scudetto. La formazione di Spalletti ha un margine di 13 punti sull’Inter e la vittoria con la Roma ha dato una carica ulteriore di autostima. Il match con i giallorossi non è stato dei più semplici, ma il gioiello di Osimhen nel primo tempo e il sinistro vincente di Simeone nei minuti finali hanno fissato il punteggio sul 2-1. Il nigeriano è stato sostituito nel momento più delicato della sfida, ma anche dalla panchina ha continuato ad incitare i compagni per poi esplodere in un’esultanza sfrenata al triplice fischio.

Il bomber, dunque, è sempre più leader di questa squadra e spera di poterla aiutare a raggiungere traguardi importanti grazie alle sue reti. Inevitabilmente, in molti rivedono Cavani nell’ex Lille: l’uruguaiano ha vissuto anni incredibili al Napoli entrando per sempre nel cuore dei tifosi. Secondo Anellucci, però, ad Osimhen manca ancora qualcosa per poter essere avvicinato al Matador.

Il procuratore ha infatti affermato a TVPlay: “Non farei paragoni tra Edinson e Osimhen. Quando farà 30 gol per tre anni di seguito in Serie A e farà triplette a tutti allora potremo magari fare dei paragoni”. Al momento, dunque, mancherebbe la costanza all’ex Lille che, come anticipato, non è ancora riuscito a godere della continuità nella sua avventura al Napoli.

Osimhen mai come quest’anno: ecco perché

Osservando i numeri si capisce subito come Osimhen stia vivendo la sua miglior stagione da quando si è trasferito al Napoli. Il bomber, nelle due annate precedenti, non è mai riuscito ad essere continuo a causa di alcuni infortuni: in Serie A, infatti, ha raccolto 24 presenze il primo anno (10 gol) e 27 presenze nel secondo (14 gol). Ad oggi, l’ex Lille è già a quota 14 reti in 16 apparizioni.

Il centravanti è sempre più incisivo e, grazie ad una condizione fisica ottimale, sta dimostrando di poter essere continuo nelle prestazioni e nelle statistiche. Continuando così, potrebbe raggiungere lo status descritto da Anellucci ed avvicinarsi ad un grande del passato come Edinson Cavani.