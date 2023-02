De Laurentiis gongola: tutto già fatto, si tratta di una grossa cifra

Ottime notizie per Aurelio De Laurentiiis dal punto di vista finanziario, con il patron romano che incassa una grossa cifra.

La stagione del Napoli sta procedendo a vele davvero spiegate, con gli azzurri che stanno letteralmente dominando il campionato dove hanno un vantaggio di ben 13 punti sull’Inter seconda in classifica.

Il sogno scudetto è sempre più concreto nonostante tutti i tifosi azzurri cerchino di tenere un profilo basso, memori di quanto accaduto nelle precedenti annate. Tuttavia, prevedere un crollo del Napoli è davvero difficile e, anzi, in molti sono convinti che la squadra di Spalletti possa fare strada anche in Champions League dove è attesa dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale.

Napoli, sogno Champions League: ecco perché può arrivare in fondo

A più di trent’anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto, il Napoli ed i suoi tifosi sono tornati nuovamente a sognare il tricolore. Gli azzurri sono primi in classifica, hanno un margine consistente sulle inseguitrici e a livello di gioco hanno dimostrato di essere superiori in maniera evidente. C’è ancora un girone di ritorno tutto da giocare ed i tifosi azzurri vogliono andarci cauti, ma è chiaro che nella mente di tutti c’è la convinzione che questo possa finalmente essere l’anno buono. Ma oltre allo scudetto, il Napoli sta pensando seriamente anche alla Champions League e, al di là della difficoltà dell’impresa, gli azzurri hanno tutto per arrivare fino in fondo.

Già durante la fase a gironi, il Napoli ha mostrato all’Europa la sua forza, travolgendo due squadre importanti come Liverpool ed Ajax e superando agilmente un gruppo che sulla carta non era affatto facile. Negli ottavi di finale, il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte ed è il chiaro favorito per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. In caso di passaggio del turno, gli azzurri otterrebbero maggior consapevolezza e potrebbero giocarsela per arrivare in finale. Per quanto mostrato fin qui, il Napoli ha tutto per giocarsela contro squadroni come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco che sono le candidate principali alla vittoria finale.

Non avranno il loro stesso potere economico, ma gli azzurri hanno giocatori di qualità che possono far male anche a corazzate simili e sognare non costa nulla. Nel frattempo, però, De Laurentiis può sorridere, con il patron romano che ha già vinto dal punto di vista finanziario.

Napoli, pioggia di soldi dalla Champions League: De Laurentiis sorride

Non si sa se il Napoli potrà arrivare fino in fondo in Champions League, ma dal punto di vista prettamente economico per gli azzurri il loro cammino è stato già un successo. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il presidente De Laurentiis ha già intascato ben 65,4 milioni di euro dalla massima competizione europea per club ed il profitto potrebbe essere ancora maggiore qualora il Napoli si qualificasse ai quarti di finale.

Battendo l’Eintracht Francoforte, gli azzurri guadagnerebbero altri 10,6 milioni di euro che si andrebbero ad aggiungere ai 9,6 milioni incassati per la qualificazione agli ottavi di finale. Per quanto riguarda la cifra attuale incassata, per andare più nel dettaglio, il Napoli ha incassato 18,2 milioni di euro per il ranking storico, 15,64 milioni di euro per avere ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di quest’anno, 14 milioni di euro per le 5 vittorie conquistate nelle 6 partite della fase a gironi e ulteriori 4 milioni di euro derivanti dal market pool per il terzo posto conquistato nello scorso campionato.

Una vera pioggia di denaro per il Napoli che, dovesse arrivare davvero fino in fondo, arriverebbe a guadagnare più di 100 milioni di euro, con le casse azzurre che si rinvigorirebbero non poco.