Diletta Leotta, dove sono finiti i capelli biondi? Caschetto e castano scuro, irriconoscibile così

Diletta Leotta ha sconvolto i fan apparendo con un look totalmente stravolto, dicendo addio alla sua famosissima chioma bionda.

Diletta Leotta è uno dei volti femminili più famosi del panorama sportivo italiano. La sua bellezza ha conquistato i cuori di milioni di appassionati, ma non è di certo l’unica dote che le ha concesso una tale fama in un mondo dominato dal patriarcato come può essere quello del calcio.

Sale alla ribalta grazie al suo arrivo a Sky, solcando i palcoscenici della serie cadetta per poi conquistare una fama che la renderà uno dei volti principali di Dazn.

La sua vita, e in particolare i suoi flirt, attirano l’attenzione ormai da tempo degli appassionati di cronache rosa, soprattutto vista la caratura dei personaggi che l’hanno accompagnata in questi anni. La più celebre forse fu la storia con il noto attore turco Can Yaman, sogno proibito di milioni di donne in tutto il mondo, ma fu anche la più discussa a causa dei continui “tira e molla” che l’ha contraddistinta.

Ad oggi la nota giornalista ha una relazione che pare essere ormai ufficiale con l’ex portiere del Liverpool Karius, divenuto noto purtroppo per i suoi errori nella finale di Champions League vinta 3-1 dal Real contro i Reds che ne hanno minato la carriera sportiva. Tuttavia, ormai il passato è alle spalle ed il sorriso è stato ritrovato proprio grazie alla Leotta, che di recente ha sconvolto i fan mostrando un look totalmente rivoluzionato.

Diletta Leotta, addio chioma bionda: irriconoscibile con il caschetto castano

Una lunga chioma bionda ed un sorriso da perdere la testa, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta. Ma come reagirebbero i fan nel vederla senza quelli che sono i suoi segni distintivi?

La risposta è in un video apparso proprio sulla sua pagina Instagram, dove vanta oltre 8,6 milioni di follower, ed ha lasciato tutti senza parole. Il video in questione ha lasciato veramente tutti senza parole perché si vede una Diletta Leotta mai vista prima.

Nel video vediamo appunto varie versioni della giornalista, tra cui una che ha colpito in particolare i follower in cui indossa una parrucca a caschetto di color castano. Una versione totalmente inedita della Leotta, quasi irriconoscibile ma, ovviamente, pur sempre di un fascino disarmante.