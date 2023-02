Juventus, Allegri avvilito: una pessima notizia appena arrivata

Periodo più nero che bianco quello che sta attraversando la Juventus in questo difficilissimo mese di gennaio. Dopo tutte le vicissitudini che hanno coinvolto la Vecchia Signora, un’altra pessima notizia arriva in casa Juve.

A darne l’ufficialità è stato Massimiliano Allegri, apparso molto provato dalla situazione. Adesso la Juventus dovrà correre ai ripari per far rientrare al più presto questa nuova, e avvilente, emergenza.

Dalla sconfitta contro il Napoli il mondo juventino è precipitato. I bianconeri, prima del match dello Stadio Maradona, venivano da otto vittorie consecutive. Dopo la pesantissima debacle, però, nelle due gare successive è arrivato un solo punto, nel pirotecnico 3-3 dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta.

La Juventus deve scalare una montagna: Coppa Italia ed Europa League per centrare l’Europa

La penalizzazione comminata nei confronti della Juventus a margine dell’inchiesta relativa alle plusvalenze ha totalmente sconvolto il mondo bianconero. La squadra di Allegri, infatti, viaggiava sulle ali dell’entusiasmo e la sua compattezza difensiva le aveva consentito di scalare posizioni in classifica fino a giungere al secondo posto. La doppia botta, con la sconfitta per 5-1 contro il Napoli e i 15 punti di penalizzazione, ha dissestato i piani dei bianconeri. Il contraccolpo psicologico, inoltre, è stato a dir poco devastante con la squadra che negli ultimi tre incontri ha subito la bellezza di 10 reti, che fanno da contraltare agli otto clean sheet consecutivi collezionati prima di Napoli.

La missione della Vecchia Signora, a questo punto, è quella di provare a centrare una qualificazione alle prossime coppe europee. Le speranze di risalire la china in campionato fino ad un posto Champions sembrano, ad oggi, molto remote. Una chance, però, potrebbe arrivare dall’Europa League. in caso di vittoria, infatti, la Juventus entrerebbe in Champions addirittura da testa di serie. Per i bianconeri resta, comunque, una missione difficile e per questo si studia anche un piano b. Se la Juve non dovesse riuscire a centrare la Champions potrebbe virare sull’Europa League, raggiungibile tramite un piazzamento in campionato o la vittoria della Coppa Italia.

Vigilia di Coppa Italia: tifosi frustrati dalla terribile notizia

Proprio uno dei due percorsi potrebbe andare avanti o finire a stretto giro. All’Allianz Stadium di Torino arriverà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla viglia della gara ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri che ha ufficialmente dato una notizia terribile per i tifosi bianconeri. Come affermato dal tecnico, infatti, Paul Pogba ha sentito dolore durante gli allenamenti e non sarà disponibile per il match contro i biancocelesti.

Ecco le parole di Allegri: “Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domattina. A parte Bonucci che è ancora fuori, l’unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento sui flessori è Pogba. Purtroppo, quando un giocatore viene da tanti mesi di inattività, come alzi il livello in allenamento vengono fuori dei dolori e serve tempo “.

Pessima notizia, dunque, per i tifosi bianconeri che dovranno aspettare ancora prima di vedere l’esordio ufficiale di Paul Pogba. Per il francese il ritorno alla Juventus si sta dimostrando un incubo dal quale vorrà certamente uscire al più presto.

La situazione in classifica: altra doccia gelata

E se arrivano pessime notizie riguardanti Pogba, ne arrivano altre anche peggiori per ciò che concerne la ‘situazione classifica’ e l’indagine che è ancora in corso. Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport: “da quanto filtra, arriverà una richiesta di -20 nella migliore delle ipotesi”. Quest’altra penalizzazione dovrebbe arrivare in seguito alla decisione ufficiale sulla ‘manovra stipendi’.