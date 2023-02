Napoli, brutto colpo per Spalletti: cosa gli è stato comunicato

Brutta notizia in arrivo per Luciano Spalletti che deve fare i conti con un problema che gli è stato comunicato. Ecco cos’è successo.

Verranno costantemente monitorate le condizioni fisiche del calciatore che spera di rientrare il più presto possibile agli ordini di Spalletti. Lo staff medico della società già al lavoro per ristabilire appieno il giocatore.

Per proseguire la sua straordinaria cavalcata il Napoli avrà bisogno di tutti i suoi uomini adesso che inizia la fase clou della stagione. La notizia, emersa solo qualche ora fa, non dovrebbe avere ripercussioni sulle scelte di Spalletti che si fida ampiamente degli altri uomini a sua disposizione. La volontà, però, è quella di recuperare il calciatore quanto prima.

Il Napoli non si ferma: aumentare il gap in campionato per focalizzarsi sulla Champions League

I tredici punti che distaccano gli azzurri dalle inseguitrici permettono al Napoli di dormire sonni tranquilli. La squadra di Spalletti, però, è apparsa ancora affamata e sembra ben lontana dal sedersi sugli allori. Il tecnico cerca di tenere sempre alta la tensione ma, se i prossimi impegni di campionato dovessero vedere il Napoli trionfare ancora, i partenopei potrebbero avallare una particolare strategia. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, infatti, gli obiettivi dei partenopei restano Serie A e Champions League. Inoltre, se le inseguitrici per il titolo dovessero perdere ulteriori punti ecco che il Napoli potrebbe preservare alcune energie in vista dell’Eintracht Francoforte, avversario negli ottavi di finale Champions League.

Per il doppio confronto con i tedeschi c’è ancora tempo. L’andata, in Germania, verrà disputata il 21 febbraio mentre il ritorno, allo Stadio Maradona, il 15 marzo. Prima del match in terra teutonica, inoltre, la squadra di Spalletti dovrà affrontare Spezia, Cremonese e Sassuolo, impegni sulla carta abbordabili per i partenopei.

Ultim’ora: duro colpo per gli azzurri, il calciatore non si è allenato

La profondità della rosa del Napoli si è dimostrata una delle carte vincenti della stagione azzurra. Per questo Spalletti si augura di avere tutti a disposizione nella fase più intensa della stagione. Nelle ultime ore, però, il tecnico ha dovuto fare i conti con una notizia che, di certo, non lo entusiasma. Il centrocampista Tanguy Ndombele non si è allenato con il gruppo.

Il calciatore di proprietà del Tottenham, come riportato dal report dell’allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale del Napoli, non ha preso parte alla seduta dopo il martedì di riposo concesso dal tecnico. Per lui un attacco influenzale che potrebbe metterlo in dubbio per la sfida di domenica contro lo Spezia allo Stadio Alberto Picco.