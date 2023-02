Elisabetta Canalis, addio capelli lunghi e castani: eccola col caschetto biondo

By

Cambio di look totale per Elisabetta Canalis, che appare qui come mai ce la saremmo immaginata. La sua immagine è del tutto stravolta.

Elisabetta Canalis, da decenni, fa parte dell’immaginario collettivo di tantissimi italiani. Tutti quanti noi ce ne ricordiamo in particolare in riferimento al periodo che lei visse come “velina”, assieme a Maddalena Corvaglia.

Sono proprio loro due in effetti le veline per antonomasia. E sia prima che dopo la gente fatica a ricordare i nomi di altre coppie di more e di bionde che si sono avvicendate sul celebre bancone della longeva trasmissione di Mediaset. Gli anni che videro impiegati Elisabetta in tali, succinte vesti, andarono dal 1999 al 2002.

Da allora la popolarità non ha mai abbandonato Elisabetta Canalis. Ed anche se non è galante svelare l’età di una donna, nel caso della showgirl originaria di Sassari la cosa può rappresentare un vanto.

Lei ha 44 anni ad oggi, festeggiati il 12 settembre. Come sempre con il marito Brian Perri e con la loro figlia Skyler Eve, che la bellissma sarda ha dato alla luce nel 2015. Nonostante una età non più verdissima e nonostante sia trascorsa letteralmente mezza vita dai fasti di “Striscia la Notizia”, la Eli è come se fosse rimasta proprio a quei giorni.

Elisabetta Canalis stravolge il look

Bella, bellissima come allora e più di allora. Sui suoi profili social Elisabetta Canalis ci delizia ogni giorno con nuovi contenuti, tutti sempre di buon gusto e che non scadono mai in ciò che non intendono affatto essere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Va detto però che anche la Canalis si concede un taglio, alla regola e non solo. Anche in quanto ad acconciatura lei, che continua a lavorare come attrice e modella, ha esplorato orizzonti del tutto nuovi.

Come quella volta che l’abbiamo vista con un caschetto di colore biondo. In quella circostanza si era trattato di un omaggio a Raffaella Carrà. La indimenticabile cantante e conduttrice tv romagnola era scomparsa da appena due mesi, ed andarono in scena diversi tributi atti ad omaggiarne la memoria.

Ed Elisabetta non era stata da meno. Ecco quindi che ne assunse le fattezze in sala trucco, cosa che possiamo ammirare da quel che era stato filmato in un dietro le quinte finito poi sul suo account Instagram ufficiale.

Agli occhi dei suoi tanti ammiratori comunque la sarda, che in passato è stata legata sentimentalmente a calciatori quali Christian Vieri e Reginaldo, era parsa bellissima e piena di fascino e di sensualità anche in quella circostanza.