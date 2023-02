Napoli, altro che scaramanzia: previsione su Kvaratskhelia, quel ‘dettaglio’ fa impazzire i tifosi

Grazie alle geste del suo georgiano il Napoli di Spalletti va avanti dritto per la sua strada: con la vittoria contro lo Spezia gli azzurri hanno messo a segno l’ennesimo grande successo.

Il Napoli chiude in fretta la pratica Spezia e allunga a più tredici sull’Inter, al momento l’unica squadra che sta dimostrando qualcosa in più rispetto alle altre. Certo, gli azzurri rimangono primissimi in classifica, ma un occhio alle spalle va pur sempre dato.

Spalletti ha per l’ennesima volta imbrigliato l’avversario costringendolo a rintanarsi nella propria metacampo nella speranza che gli azzurri non colpissero a freddo. E invece, dopo un primo tempo abbastanza contorto, il Napoli ha finalmente trovato la chiave di volta per assicurarsi una vittoria pesantissima, l’ennesima in trasferta.

Napoli, Kvara e Osi brillano a più non posso

Grazie alla nuova coppia d’oro azzurra, per rendimento una delle migliori in europa in questo momento, il Napoli corre a più non posso verso il sogno Scudetto. Il talento di Kvaratskhelia e Osimhen è ormai un dato di fatto con i tifosi che già sognano entrambi fare faville anche nello scenario più complesso della Champions League.

Al momento in campionato non c’è storia: il georgiano è uno dei cinque calciatori europei delle cinque maggiori competizioni ad aver raggiunto la doppia cifra sia di gol che di assist, mentre il nigeriano domina i marcatori della Serie A con una media realizzativa da far impressione (specialmente se si pensa che l’ex Lille è stato fermo ai box per più di un mese).

I tifosi intanto, tra scaramanzia e gioia, cominciano già a pensare al prossimo futuro, quando potrebbe diventare la norma chiamare i bambini con i nomi dei loro beniamini in campo.

Napoli, Khvicha come Diego: i tifosi sognano

La Gazzetta dello Sport ha lanciato l’idea goliardica a poche ore dala vittoria di La Spezia, pensando al fatto che in un prossimo futuro i genitori appassionati dei colori azzurri potrebbero chiamare i loro figli come l’attuale stella del Napoli, Khvicha, oppure semplicente Kvara. Le idee da questo punto di vista ce ne sono a iosa!

All’ombra del Vesuvio l’ironia e la goliardia non mancano mai. I colpi geniali di Kvara ormai sono considerati la normalità ogni qualvolta tocca la palla o alza la testa alla ricerca della soluzione giusta. E pensare che fino a qualche mese fa questo ragazzo di Tbilisi era letteralmente sconosciuto ai più: la bellezza del calcio.