Osimhen, paragone con Mbappé: “Vale almeno 300 milioni”

Victor Osimhen, arriva un paragone pesantissimo con la star del calcio mondiale Kylian Mbappè: “Vale almeno 300 milioni”.

Per il centravanti del Napoli arriva un paragone pesantissimo con la superstar della Francia e del Paris Saint Germain, a dichiararlo è un giornalista: “Vale almeno 300 milioni” queste le sue incredibili parole.

Tra i volti più celebrati del Napoli capolista e dominante di questa stagione c’è ovviamente Victor Osimhen. Per l’attaccante nigeriano si tratta di un’annata che fino a qui è risultata entusiasmante e che si prospetta essere sempre in miglioramento visti i numeri eccezionali fino a qui realizzati. L’ex centravanti del Lille sta finalmente rispettando a pieno tutte le aspettative che si erano posate su di lui al momento dell’approdo in Campania ed è sempre più numero 1 della rosa di Spalletti.

Osimhen da record, che stagione per l’attaccante

In testa alla classifica in Serie A il Napoli ed in testa alla classifica marcatori Osimhen, la somma delle due cose, non scontata guardando gli ultimi anni del campionato italiano, sta fin qui portando il pubblico dello stadio Maradona a potersi godere una stagione unica nel suo genere, dal quale sperano gli stessi sostenitori di poter ottenere il massimo: lo scudetto.

Osimhen, arrivato in Campania nel 2020 ma fino a qui mai realmente così tanto dominante, sta vivendo come tutta la città un momento con pochissimi eguali. A rendere mitica la stagione che fino a questo momento sta conducendo il numero 9 ci sono i record che il centravanti sta mettendo a segno, non solo nella storia del club, ma anche attualmente a livello europeo.

Lo stacco da 72 centimetri con cui Osimhen nella sfida contro lo Spezia ha portato il nigeriano a superare il record stabilito da Ronaldo ai tempi della Juve, ma questo è solo l’ultimo. Il nigeriano ha segnato in 5 gare consecutive, cosa che non succedeva a Napoli dai tempi di Milik nel 2019, inoltre è lui il secondo miglior marcatore in Europa a livello di campionato dopo Haaland, arrivato a quota 25. Tutte cifre mostruose che hanno portato ad un sorprendente paragone.

Osimhen come Mbappè? Per De Paola non ci sono dubbi

Quanto elencato sopra, misto a tutto quello che Osimhen sta facendo anche solo a livello emotivo, diventando uno dei leader dello spogliatoio azzurro, portano inevitabilmente a ragionare quanto potrebbe valere l’ex Lille in chiave calciomercato. Le spese pazze fatte dai club di maggiore livello negli ultimi anni alzano ulteriormente il costo ed il giornalista Paolo De Paola aggiunge un paragone pesante: quello con Kylian Mbappè.

De Paola, intervistato sull’argomento, ha affermato: “Osimhen vale almeno 300 milioni di euro! Non vedo differenze enormi tra lui e Mbappè“. Il giornalista ha ulteriormente aggiunto che il nigeriano rispetto al francese ha anche più spirito di sacrificio, confermando e rincarando la dose.

L’estate si scalda di già dalle parti di Castel Volturno ed il tema prezzo di Osimhen sembra ormai destinato ad essere centrale in tantissimi discorsi, chissà se alla fine questo impegnativo paragone con Kylian Mbappè non possa risultare veritiero, soprattutto a livello economico.