Pugnalato a 19 anni: lutto nel calcio, terribile tragedia

Tragedia terribile nel mondo del calcio: un giocatore 19enne è stato pugnalato a morte. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Un giovanissimo calciatore ha perso la vita in seguito ad una brutale aggressione: la tragedia ha colpito tutti i tifosi e non solo.

Incredibile tragedia nel mondo del calcio: un giocatore 19enne ha perso la vita dopo esser stato pugnalato al fianco. La notizia ha scosso tutti gli appassionati di questo sport anche, e soprattutto, per la brutalità dell’accaduto e per la tragicità con cui il ragazzo è morto. Di seguito la ricostruzione dei fatti ottenuta grazie alla testimonianza del fratello. Intanto, le indagini sull’aggressione proseguono.

Tragedia: il giovanissimo calciatore perde la vita fra le braccia della madre

A perdere la vita è stato Oshwin Andries, 19enne capitano dell’Under 20 della nazionale sudafricana. Il ragazzo è stato pugnalato più volte ad un fianco: a raccontare l’accaduto è stato il fratello Lee-Irwin. Secondo la ricostruzione, Andries stava scherzando e ha fatto innervosire qualcuno che ha afferrato un oggetto appuntito per colpirlo ripetutamente. Il ragazzo è stato prontamente portato in ospedale dove ha ricevuto delle cure prima di essere dimesso dopo degli accertamenti.

Sei giorni dopo, però, la famiglia ha dovuto portarlo urgentemente al pronto soccorso, ma il giovane centrocampista ha perso la vita durante il tragitto in auto mentre si trovava fra le braccia della madre che è stata descritta, naturalmente, come “estremamente sconvolta” da Lee-Irwin. La polizia sta svolgendo delle indagini per approfondire quanto accaduto durante l’aggressione: a confermarlo è stato il portavoce della polizia Nowonga Sukwana.

Il primo cordoglio è arrivato dalla sua squadra, lo Stellenbosch Football Club: “Stasera lo Stellenbosch FC è in lutto per la scomparsa di Oswin Andries: i pensieri e le preghiere di tutti al club sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari in questo momento”.

Andries ha debuttato con i “grandi” a 18anni nella South African Premier Soccer League: nel dicembre del 2021 è sceso in campo contro il Baroka e ha anche stabilito un record diventando il marcatore più giovane di sempre nella storia della sua squadra siglando una rete con il Royal AM ad agosto.

Il suo sogno era quello di giocare per il Barcellona ereditando la maglia del suo grande idolo Sergio Busquets.