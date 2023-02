Calciomercato Napoli, l’occasione è ghiotta: Giuntoli in agguato

Nonostante la finestra invernale di calciomercato si sia chiusa da poco, le squadre in giro per l’Europa pensano già ai potenziali acquisti futuri per cercare di anticipare la concorrenza delle avversarie.

Tra queste c’è anche il Napoli che, a causa dei tanti occhi delle big sui calciatori di Luciano Spalletti, prova a muoversi in anticipo anche per non farsi trovare impreparata in caso di una dolorosa cessione.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per osservare i profili che più si sposano al calcio di Spalletti. Di recente, infatti, è emerso un nome nuovo presente sul taccuino del ds partenopeo che, però, dovrà stare attento alla folta concorrenza. L’occasione è di quella da non perdere e i tifosi del Napoli sperano di poter arrivare al colpo di mercato.

Tanti occhi sul Napoli di Spalletti: le big osservano gli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare e al Picco di La Spezia gli azzurri hanno portato a casa una partita che poteva dimostrarsi più complicata del previsto. Luca Gotti prepara bene l’incontro con i partenopei e mette in campo una squadra attenta e ordinata. Il Napoli ha bisogno un episodio per sbloccare l’ostico match contro gli Aquilotti e si porta avanti con il calcio di rigore di Kvaratskhelia. Dopo il gol che stappa la gara gli azzurri prendono il largo. Prima Osimhen anticipa Dragowski di testa per il raddoppio e poi sfrutta il regalo di Kvara per il tris.

La vittoria dell’Inter nel derby di Milano mantiene invariato il distacco dal secondo posto ma il Napoli aggiunge un altro piccolo mattoncino nel sogno Scudetto. Le imprese della squadra di Spalletti, inoltre, stanno attirando l’interesse delle big europee e in estate sarà difficile riuscire a trattenere alcuni dei componenti dell’organico azzurro.

Giuntoli fiuta il colpo: Napoli pronto ad anticipare tutti

Tra gli uomini protagonisti in campo e, in futuro, in sede di mercato c’è anche uno dei nuovi arrivati: Min-jae Kim. Il sudcoreano, all’interno del suo contratto, ha una clausola di 45 milioni valida per l’estero che lo libererebbe qualora un club versasse la cifra al Napoli. Per questo, oltre a lavorare sull’eliminare o alzare la clausola, Giuntoli si sta già muovendo per eventuali rinforzi nel reparto arretrato. Di recente è emerso un nome nuovo per gli azzurri. Si tratta di Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham.

Adarabioyo è cresciuto nelle giovanili del Manchester City, dove ha esordito in prima squadra, divenendo il calciatore più giovane della storia dei Citizens a giocare da titolare una gara di Champions League. Dopo alcuni prestiti nel 2020 si è accasato al Fulham dal quale si libererà nel giugno 2023. Il Napoli ci pensa come possibile colpo in estate a parametro zero ma dovrà stare attento alla concorrenza di Juventus e Inter. Già, perché proprio come riporta Tuttomercatoweb, la dirigenza nerazzurra vede nel calciatore un degno erede di Skriniar che, a quanto pare, potrebbe salutare il club nella prossima finestra di calciomercato.