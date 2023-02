Napoli, cori beceri Spezia: la (commovente) lezione di vita di Spalletti

Purtroppo i soliti cori contro la città di Napoli hanno macchiato un pomeriggio relativamente tranquillo: Spalletti in conferenza stampa ha dimostrato ancora una volta la sua signorilità.

In campo non c’è stata storia, dopo un primo tempo ovattato, il Napoli ha poi trovato le soluzioni giuste per scardinare la difesa spezina. Sugli spalti invece si è giocata per l’ennesima volta un’altra “partita” nella quale i tifosi di casa hanno fatto una pessima figura.

Non parliamo di un aspetto nuovo: la parte becera e negativa del tifo organizzato esiste praticamente sempre. Ma ogni tanto sarebbe giusto adottare provvedimenti mirati al fine di evitare di sentire per l’ennesima volta cori che vanno contro a una città o a una specifica persona. Cori che poi, alla fine, fanno solamente male allo sport in generale perché vanno a macchiare tutto quanto offre il nostro calcio.

Da questa situazione se ne uscirà come sempre con la Lega Calcio che al massimo potrà dare alla società bianconera un 10 mila euro di multa. Troppo poco evidentemente per cambiare questa situazione che il calcio nostrano si trascina da decenni.

Cori degli Ultras: Spalletti non perdona

In campo Luciano Spalletti ha come sempre dimostrato la sua passione per il calcio urlando a squarciagola e invitando i suoi ragazzi a dare il massimo. La crescita di questo Napoli passa anche per la maturità raggiunta dal tecnico toscano: sembra una persona diversa rispetto a quella di pochi anni fa. È cambiato lui, ma di riflesso sono cambiati anche i suoi calciatori che lo riempiono di orgoglio dando il massimo in mezzo al campo.

Con la vittoria in Liguria il Napoli è sempre più primo, spedito verso il terzo titolo della sua storia. Ciò che tuttavia ha sorpreso gli osservatori e i tifosi stessi sono state le sue parole dette in conferenza stampa. L’allenatore è legatissimo alla città ligure, ha giocato quattro stagioni da calciatori ma non solo, ha conosciuto sua moglie proprio in quegli anni.

Si capisce dunque che quei cori degli ultras della Curva Ferrovia lo hanno ferito, e non poco. In conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli ha detto poche e lucide parole per rispondere alle loro frasi becere: “Bisogna fare il tifo per la nostra squadra, non perdere tempo per offendere le altre“, dice il tecnico di Certaldo. “Lo stadio è un luogo di aggregazione e di divertimento, occorre lottare insieme. Tifosi spezzini? Ho molti amici qui, mi fa piacere trovarli come avversari“.