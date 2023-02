Calciomercato Napoli, annuncio completamente inaspettato: tutti senza parole

By

Annuncio completamente inaspettato in chiave calciomercato: la notizia ha lasciato tutti i tifosi del Napoli senza parole.

Il Napoli sta volando ad un ritmo impressionante in questa stagione, con gli azzurri che hanno tutte le carte in regola per arrivare a superare il record stabilito dalla Juventus di Antonio Conte di 102 punti.

Nessuno sembra essere capace di arrestare la corsa della squadra di Spalletti e l’ultima vittima della capolista è stato lo Spezia, sconfitto per 3-0. Ancora una volta, è stato Victor Osimhen a trascinare il Napoli con una bella doppietta, con l’attaccante nigeriano che quest’anno sta facendo davvero la differenza assieme a Kvaratskhelia. Ed i tifosi temono che l’ex Lille possa andare via in estate, con molte squadre pronte a fargli la corte.

Napoli, Osimhen fa impazzire l’Europa: in tanti vogliono l’attaccante

Con i suoi gol, Victor Osimhen sta trascinando il Napoli verso lo scudetto ed assieme alla squadra sta facendo cose meravigliose, con i tifosi azzurri sempre più convinti che questo sia l’anno giusto per il titolo. L’attaccante nigeriano è l’attuale capocannoniere della Serie A con i suoi 16 gol, gli ultimi due decisivi per la bella vittoria per 3-0 sul campo dello Spezia. Rispetto allo scorso anno, dove fu penalizzato anche dagli infortuni e dal COVID-19, quest’anno Osimhen sembra essere diventato molto più maturo e concreto sotto porta, riuscendo ad aiutare la squadra proprio come vuole lui ed i risultati si stanno vedendo.

L’attaccante azzurro è risultato decisivo anche nei big match contro Roma (andata e ritorno ndr.) e Juventus, togliendosi lo sfizio di andare a segno anche in match dove la posta in palio era altissima. La sua grande stagione non sta passando inosservata, con Osimhen che sta facendo letteralmente impazzire l’Europa e sono tanti i club che si sono messi sulle sue tracce. Oltre al Manchester United, interessato fin dall’estate sul giocatore, ci sono anche altri top club europei Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco.

In giro per l’Europa, tutti vogliono Osimhen, con i tifosi azzurri che temono l’assalto da parte di questi top club. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha lasciato completamente di stucco i tifosi e che ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore.

Futuro Osimhen, arriva l’annuncio di De Laurentiis: tifosi senza parole

La stagione di Osimhen, così come quella di tutto il Napoli, è stata fin qui superlativa e non sorprende che ora i top club europei vogliano l’attaccante nigeriano. Si è parlato spesso del futuro di Osimhen negli ultimi mesi ed i tifosi temono che a fine anno il giocatore possa andar via. Sul futuro dell’attaccante azzurro si è espresso anche il presidente De Laurentiis che alla BILD ha fatto un annuncio che ha lasciato i tifosi senza parole.

Nella lunga intervista rilasciata al noto tabloid tedesco, il patron romano ha annunciato che non ha alcuna intenzione di vendere Osimhen, né altri giocatori. Il presidente del Napoli ha confermato che i suoi giocatori piacciano a molti club, ma ha dichiarato come la società non abbia necessità di vendere non avendo debiti.

Un annuncio che ha lasciato davvero di stucco i tifosi del Napoli che non si aspettavano una presa di posizione così netta da parte di De Laurentiis, ma che saranno sicuramente felici per come il patron romano ha blindato l’attaccante nigeriano