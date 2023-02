Juventus, pessima notizia per Allegri: brutta ‘batosta’

Juventus, per Massimiliano Allegri una pessima notizia nonostante la vittoria contro la Salernitana: una brutta batosta per l’allenatore.

I bianconeri hanno vinto all’Arechi, ma per il tecnico toscano c’è una pessima notizia che rischia di condizionare il resto della stagione: è successo durante la partita, si attendono novità.

La Juventus ritrova vittoria in campionato e i gol di Vlahovic nella trasferta di Salerno. La squadra di Massimiliano Allegri sbanca l’Arechi con un netto 0-3 che porta la firma tutta serba di Vlahovic, doppietta per il numero 9, e Filip Kostic, per tre punti che regalano ai bianconeri la decima posizione in classifica in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte giudiziario tra ricorso al CONI e manovra stipendi.

Juve: il futuro resta da decifrare, ma intanto riecco Vlahovic

La vittoria contro la Salernitana di Davide Nicola regala alla Juventus tre punti che possono dare morale alla squadra bianconera, chiamata ad una rimonta quasi impossibile per riuscire a centrare un posto in Champions e comunque non semplice anche solo per puntare ad una delle posizioni valide per l’Europa.

La squadra di Massimiliano Allegri, dopo aver centrato le semifinali di Coppa Italia reagisce quindi anche in Serie A, dove era reduce da una brutta sconfitta in casa contro il Monza, ma resta per il momento dubbioso il futuro, ancora appeso ad un filo e legato indissolubilmente a quanto succederà in fase di giustizia sportiva. Intanto il tecnico toscano potrà però godersi Dusan Vlahovic tornato in piena forma.

L’attaccante ex Fiorentina è rientrato dopo una lunga assenza legata alla pubalgia, e dopo la prima da titolare nella sfida alla Lazio, contro la Salernitana ha trovato anche il gol realizzando una doppietta importnate per lui ed in generale per la squadra. A fronte della buona notizia riguardante Vlahovic però, Allegri deve anche mettere in conto una pessima news che rischia di incidere negativamente sul futuro prossimo dei suoi.

Juve, brutta notizia in vista dell’Europa League: ecco cosa è successo

La gara contro la Salernitana che ha chiuso la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A non ha portato solo buone notizie alla Juventus. Per i bianconeri è arrivata anche una pessima novità riguardante uno dei proprio tasselli più importanti: l’infortunio occorso a Fabio Miretti.

A pochi minuti dal termine della prima frazione, dopo un contrasto apparentemente di poco conto con Coulibaly, il giovane centrocampista bianconero è rimasto dolorante a terra richiedendo l’aiuto dello staff medico. Miretti, portandosi le mani al volto, è dovuto uscire in barella incoraggiato anche da Allegri poco prima che venisse portato negli spogliatoi.

Le prime notizie, riportate da Dazn, parlano di una forte distorsione, ma saranno necessari ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio. Per Allegri sarà dunque un problema in più in vista della doppia sfida europea contro il Nantes, starà a lui e alla sua squadra riuscire a risolvere il tutto con prestazioni convincenti.