Spezia-Napoli: la decisone del Giudice Sportivo sui cori

Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione in merito i cori andati in scena durante la sfida di campionato tra Spezia e Napoli: non mancano le polemiche.

Il Napoli prepara la gara interna contro la Cremonese con lo scopo di continuare a vincere per bissare il primo posto ed evitare potenziali scivoloni. Al momento l’unica avversaria reale del Napoli è lo stesso club partenopeo che fino a questo momento non ha mostrato cenni evidenti di cedimento.

Gli azzurri non sembrano avere ostacoli e contro la formazione di Ballardini, l’unica che gli ha regalato una piccola insoddisfazione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, Spalletti vorrà vedere i suoi giocare al massimo delle loro potenzialità, in vista poi della “vera” sfida di questo mese di febbraio: l’andata degli ottavi di finale di Champions League a Francoforte contro l’Eintracht.

Sebbene la gara contro lo Spezia sia stata già archiviata dalla tifoseria, il Napoli non dimentica ciò che ha subito durante la partita del ‘Picco’ tra cori contro la memoria di Diego Armando Maradona, la città e mister Luciano Spalletti, ex calciatore spezino legato moltissimo alla compagine per motivi familiari. Insomma, la solita solfa che però non sembra interessare alla Lega Serie A. Ecco cosa ha deciso il giudice sportivo in merito a quei cori antisportivi.

Napoli, arriva la solita multa: tifosi indignati per la scelta

Non che ci fossero tutte queste buone premesse, in passato più volte si è ripetuto questo canovaccio. Il giudice sportivo ha recentemente diramato i provvedimenti da attuare riguardanti l’ultima giornata di campionato. Una giornata particolare nella quale spiccano i cori dei tifosi dello Spezia contro Napoli, andati avanti praticamente per tutta la durata della partita.

Il risultato? Il giudice sportivo ha deciso di multare la società ligure con i soliti e canonici 10mila euro: un provvedimento blando e scontato, evidentemente, in quanto dall’autorità sportiva ci si aspetterebbe una ferma presa di posizione contro i comportamenti assunti dalle Curve.

Il giudice sportivo – come si legge nel comunicato diramato di recente -, oltre ad elencare i calciatori diffidati come fa solitamente, comunica l’entità della multa ai danni della società ligure definendo i cori dei tifosi della Curva Ferrovia come “beceri” e “offensivi“: “10mila euro alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria”.