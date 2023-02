Cristian Totti incanta Instagram: l’immagine non passa inosservata

Il giovane Cristian Totti ha pubblicato una immagine che ha lasciato tutti a bocca aperta. È tutto presente sui suoi social.

Christian Totti sta cercando di emulare quanto fatto dal suo celebre papà Francesco a suo tempo. Anche lui infatti è impegnato nel percorso che, dalle giovanili della Roma (attualmente è nella categoria Beretti, che viene subito prima della Primavera, n.d.r.) si spera possa poi condurlo a ricevere una tanto desiderata convocazione in prima squadra.

Quando Francesco Totti aveva l’età che suo figlio Cristian Totti ha oggi – 17 anni – avvenne proprio il suo esordio in Serie A. Avvenne in un Brescia-Roma del 28 marzo 1993, ben trenta anni fa.

Questa cosa non deve assolutamente mettere fretta a Cristian Totti. Infatti, per quanto sia vero che ci sono diversi giovani che riescono ad imporsi all’attenzione appena si affacciano sui campi più prestigiosi d’Italia (pensate al bravissimo Baldanzi dell’Empoli, n.d.r.) è vero anche che le squadre di Serie A fanno comunque più affidamento su elementi di maggiore esperienza.

Il tempo è a tutto vantaggio di Cristian Totti, insomma. E lui sarà certamente cosciente di dovere continuare a lavorare duro per riuscire a farsi notare, un giorno. Sia dentro che fuori dal campo, perché una preparazione culturale aiuta anche ad esprimersi al meglio sul rettangolo di gioco.

Cristian Totti, cosa fa su Instagram

La cultura incentiva anche una maggiore consapevolezza ad interfacciarsi meglio con gli avversari ed a gestire certe situazioni magari difficili. Più in generale poi è un qualcosa che fa stare bene con sé stessi.

Nel frattempo è vero anche che Cristian Totti deve pensare pure a divertirsi ed a vivere ogni suo giorno in maniera spensierata, quando non è chiamato ad assolvere ai propri doveri. A quell’età in cui non si è ancora maggiorenni l’esistenza non dovrebbe essere solamente allenamenti e libri.

Il primogenito di Francesco Totti e di Ilary Blasi, stando a quanto ha affermato sua sorella Chanel, è di carattere introverso e nei suoi confronti appare come molto protettivo. Segno che stiamo parlando di un ragazzo con la testa a posto, che sa cosa sia la responsabilità.

Il post social del figlio di Totti strappa applausi

Ma anche lui sa come spassarsela, come sorridere, sia con gli amici che con la fidanzata, ovvero la bella Melissa Monti. E Cristian sa anche come stare bene a tavola. Prova ne è il magnifico piatto che ha fotografato e pubblicato sui suoi profili social personali.

Vediamo infatti una bella portata di mare a base di ostriche, gamberi, scampi e ricci. Il tutto con il tag del ristorante dove il giovane si è goduto quello che sembra proprio essere una bella cenetta con i fiocchi.

E tra i piaceri della vita c’è proprio il mangiare bene, magari in compagnia. E c’è maggiore soddisfazione nel farlo dopo una giornata di intenso lavoro, nel corso della quale siamo riusciti a dare il massimo.