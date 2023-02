“Ha una clausola”: Napoli, De Laurentiis ha già deciso

Il numero uno ha azzurro non ha dubbi: per ora, si attende solo l’annuncio ufficiale. La notizia che tutti stavano aspettando.

Il Napoli continua la sua corsa arrembante senza dare segni di cedimento, anzi più passano le giornate e le partite e più aumenta la consapevolezza da parte della squadra e della tifoseria tutta che sì, quest’anno è quello giusto.

Al momento non esistono squadre ‘anti Napoli‘, segno del fatto che la formazione gira a meraviglia, disegna calcio in tutti i modi e non pare avere dei limiti di natura tecnico-tattica. Gran parte del merito, oltre ai giocatori, va ovviamente all’allenatore Luciano Spalletti che con poche parole e molti fatti ha dimostrato di saper gestire al meglio una rosa di indiscusso valore che gli sta dando le giuste soddisfazioni in campionato, in attesa poi di vedere come sarà giocato l’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: uno snodo cruciale per la stagione azzurra.

I piani di De Laurentiis per Spalletti: si attende la decisione

I tifosi già gongolano al fatto che Spalletti possa rimanere ancora tanto tempo a Napoli. Ormai l’amore tra l’allenatore toscano e la tifoseria partenopea è più che evidente. In conferenza stampa Spalletti non fa altro che ripeterlo, mentre i tifosi dagli spalti gli danno tutto il loro supporto. Appare dunque evidente che l’allenatore desidererebbe rimanere ancora a lungo al Napoli e più conferme da questo punto di vista ne stanno venendo in queste ore.

Il giornalista della Rai Ciro Venerato, intervenendo a Terzo Tempo, programma che va in onda su TeleA, ha chiarito la situazione attorno alla permanenza del mister, dando per certa la sua permanenza il prossimo anno: “Il Napoli ha una clausola con Spalletti, una clausola rescissoria unilaterale fino al giugno 2024, da esercitare entro il prossimo 30 giugno“, afferma Venerato spiegando la natura della clausola voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

“Spalletti rimarrà di sicuro un altro anno, poi una volta scattata tale clausola è probabile che De Laurentiis possa convincere l’allenatore ad allungare il contratto, ma vi è la certezza che almeno un altro anno rimanga a Napoli proprio grazie a questa clausola“. Queste le parole di Venerato che fanno capire che grosso modo il Napoli ha già deciso di andare avanti con la propria guida tecnica anche per il 2024. Poi, per quanto riguarda un eventuale prolungamento contrattuale, si vedrà.