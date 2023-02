Calciomercato Napoli, Giuntoli pesca in Nazionale U21: un vero ‘gioiellino’

Continuano le manovre di mercato del direttore sportivo Giuntoli che sta osservando da molto vicino uno dei gioielli dell’Italia Under 21. Il colpo garantirebbe agli azzurri un ottimo investimento per il futuro.

Cristiano Giuntoli non si ferma mai. Il calciomercato in Italia è finito da quasi un mese ma il direttore sportivo dei partenopei non ha mai interrotto il suo lavoro. La strategia azzurra è quella di arrivare prima delle concorrenti.

La società di Aurelio De Laurentiis negli anni ha preferito investire cifre più o meno contenute e puntare su calciatori in rampa di lancio. Adesso che gli azzurri si stanno affermando come grande big del calcio italiano, acquistare calciatori in prospettiva potrebbe portare un vantaggio considerevole anche a lungo termine, con un ricambio generazionale anticipato in casa.

Il Napoli guarda al futuro: ogni su tanti giovani

Nella grande stagione del Napoli ad impressionare sono la spettacolarità del gioco e la facilità di approccio alla gara. In questo grande merito va riconosciuto a Spalletti che ha tenuto, e tiene, sempre alta la concentrazione del gruppo nonostante il vantaggio quasi siderale sull’Inter. Il calcio di Spalletti si era già intravisto nella passata stagione, quando i partenopei si sciolsero proprio nel momento in cui le milanese iniziavano a vacillare. L’addio di senatori come Insigne, Koulibaly e Mertens ha un po’ rimescolato le gerarchie e tolto alcune vecchie ruggini all’interno dello spogliatoio. Spalletti è stato capace, dunque, di amalgamare un gruppo sempre focalizzato sul campo e sull’obiettivo di squadra.

L’undici titolare del Napoli, ad oggi, è uno dei più temibili in giro per l’Europa e, nell’ipotetica urna dei quarti di Champions League, più di una compagine lo eviterebbe volentieri. Il vero step che ha sensibilmente indirizzato la stagione del Napoli, però, è stato compiuto nel lavoro di allargamento della rosa. Luciano Spalletti può contare su sostituti di assoluto valore che stanno dimostrando di meritare la casacca azzurra. Tra tutti Giovanni Simeone, attaccante che ha conquistato i tifosi e quasi sempre decisivo quando chiamato in causa.

Altro acquisto in prospettiva per il Napoli: nel mirino un giovane azzurro

L’importanza di uomini come Simeone, Elmas, Olivera, Juan Jesus e Politano, solo per citarne alcuni, la si ritrova nelle scelte del tecnico azzurro che li considera dei titolari. La forza di questo Napoli, dunque, sta anche nelle cosiddette ‘seconde linee‘. In questa prospettiva continua a lavorare Cristiano Giuntoli che di recente avrebbe messo un giovane italiano per il centrocampo nel mirino. Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

Ricci ha esordito in Serie A con la maglia dell’Empoli e dopo soli sei mesi convince il Torino ad investire su di lui. A parlare dell’interessamento è stato l’esperto di mercato Luca Marchetti durante Forza Napoli Sempre. Secondo il giornalista di Sky Sport, Giuntoli osserva Ricci dai tempi dell’Empoli e a breve potrebbe andare in scena un confronto all’interno della società per valutare se il profilo del giovane granata possa essere quello giusto per il futuro.