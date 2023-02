Napoli, nasce la torta Osimhen: dove è possibile acquistarla

I tifosi del Napoli sono letteralmente scatenati: ecco dove è possibile acquistare la particolare torta dedicata al centravanti nigeriano.

Napoli è già pazza degli undici che Spalletti mette regolarmente in campo ogni partita, i quali ripagano la fiducia dell’allenatore a suon di performance eccezionali.

Impossibile insomma non esaltare questa squadra, questo stile di gioco che il tecnico ha cucito addosso ai suoi con perizia e determinazione. E i tifosi non vedono l’ora di scendere in piazza e festeggiare quel successo che manca da più di trent’anni, dai tempi del più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

Intanto i supporters azzurri se ne stanno inventando di ogni pur si colmare il loro bisogno di festeggiare. Ecco cosa ha ideato una nota pasticceria partenopea.

Napoli, Osimhen sempre più devastante: è il vero trascinatore della squadra

Lo ha spiegato Luciano Spalletti in conferenza stampa, pochi minuti dopo la conclusione della partita di Empoli. Victor durante l’intervallo era arrabbiato, in quanto aveva ancora in mente la sconfitta della passata stagione a causa della quale, come i tifosi ricorderanno, Inter e Milan scapparono in solitaria per la lotta scudetto. Empoli per il Napoli era un incubo vero e proprio.

Osimhen ne era consapevole e durante l’intervallo ha suonato la carica ai suoi ricordando la sconfitta per 3-2 che avvenne negli ultimi dieci minuti della ripresa. Ieri, al contrario, la sfida si è conclusa alla grande per gli azzurri che hanno trionfato per 2-0 e hanno resistito nei minuti finali nonostante l’assenza di Mario Rui, espulso per un calcio ai danni di Ciccio Caputo. Il nigeriano si è reso protagonista in entrambe le occasioni decisive del match: nella prima rete ha praticamente indotto Ismailj a commettere l’errore di buttarla nella propria porta; nella seconda invece è stato freddo e ha approfittato dell’errore di Vicario.

Napoli, arriva la ‘torta Osimhen’

E così, a poche ore dalla vittoria in terra toscana, spunta fuori una torta particolare dedicata a Victor Osimhen. La fantasia e la creatività dei tifosi del Napoli, come è noto a tutti, non ha eguali: ‘Fresco Forno’, pasticceria di Marianella (località situata nei pressi del quartiere Piscinola), ha realizzato questo bellissimo omaggio nei confronti del bomber azzurro. Al momento l’unico modo per acquistare questa torta speciale è quello di recarsi direttamente in pasticceria.

Come si può ben vedere nell’immagine che ha fatto ovviamente il giro del web, la torta è relativamente semplice. Partiamo da una base classica al cioccolato con una bella sbriciolata in superficie che ricorda tantissimo i capelli gialli di Victor. Ma ciò che la rende unica e spettacolare è quella mascherina fatta di ostia che ricorda quella indossata da Osimhen durante le gare.