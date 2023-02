Calciomercato Napoli, non solo Baldanzi: altri due colpi, uno a parametro zero

Il Napoli pensa già al futuro della rosa: gli azzurri hanno due obiettivi nel mirino oltre Baldanzi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Si accende già ora il mercato: il DS Giuntoli avrebbe messo gli occhi su due colpi, di cui uno a parametro zero.

Il Napoli sta vivendo quella che, a tutti gli effetti, sta diventando una stagione trionfale. Gli azzurri stanno dominando in campionato e sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa dell’Empoli grazie ad un autogol e alla rete del solito Osimhen. Nonostante l’espulsione di Mario Rui, la formazione di Spalletti ha mantenuto il controllo della gara e portato a casa tre punti che la avvicinano sempre più al sogno scudetto. Anche in Champions il cammino è decisamente positivo: i quarti sono molto vicini dopo il doppio vantaggio conquistato in casa dell’Eintracht Frankfurt.

Intanto, però, si pensa anche al mercato in entrata: ecco i piani di Giuntoli.

Napoli, Giuntoli punta proprio loro: non solo Baldanzi

Come ben noto, il mercato è stato fondamentale per la crescita del Napoli durante la scorsa estate. Gli azzurri hanno detto addio a diversi giocatori importanti come Koulibaly, Mertens o Insigne, ma hanno accolto nuovi innesti che hanno saputo fare la differenza sin da subito. Spiccano sicuramente i nomi di Kim e Kvaratskhelia, ma anche chi ha giocato meno come Simeone, Raspadori o Olivera ha offerto un contributo importante. In inverno sono state chiuse due operazioni (Bereszynski e Gollini) in seguito alle uscite di Zanoli (che però è in prestito) e Sirigu.

Per ora è presto per immaginare e capire cosa accadrà al termine del campionato, ma il DS Giuntoli si starebbe già guardando intorno alla ricerca di nuovi giocatori. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Tommaso Baldanzi.

Il trequartista classe 2003 sta colpendo le big per le doti messe in mostra che lo hanno portato a segnare 4 reti in 15 presenze (di cui 13 da titolare) in Serie A. Il suo talento ha attirato il Napoli, che sarebbe pronto a parlarne con l’Empoli per acquistarlo in estate lasciandolo in prestito in Toscana per una stagione.

Si tratterebbe dunque di un colpo in prospettiva che permetterebbe a Baldanzi di farsi le ossa nella categoria giocando con regolarità. Per le sue doti potrebbe giocare sia come esterno offensivo che come mezzala di inserimento: la duttilità lo contraddistingue. Non solo lui, però: il DS azzurro avrebbe anche altri due profili in mente per rinforzare la rosa di Spalletti. Uno, per di più, arriverebbe a parametro zero.

Non solo Baldanzi: due nomi, uno a parametro zero

Secondo calciomercato.com, Baldanzi non sarebbe l’unico giocatore nei radar azzurri. Oltre al trequartista dell’Empoli, infatti, i fari sarebbero puntati su altri due giocatori offensivi: Lazar Samardzic e Adama Traoré. Il primo è una mezzala di qualità che può giocare anche vicino alla punta, mentre il secondo è un esterno destro di grande spinta.

Il centrocampista dell’Udinese ha un buon feeling con il gol e sa anche ricoprire il ruolo di assistman, mentre lo spagnolo non ha un buon rapporto con la porta, ma garantisce tanta corsa e cross molto pericolosi. Il loro eventuale arrivo, però, è legato anche alle possibili uscite: a centrocampo ci sono alcune situazioni in bilico fra prestiti e scadenze dei contratti, mentre in attacco bisognerà capire come saranno gestiti Politano e Lozano.